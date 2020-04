Feestdag voor Vitesse, club won drie jaar geleden de beker

Eloy Room verdedigde het doel op die bewuste 30 april. In de zomer die volgde vertrok Room naar PSV en twee jaar later ging hij zijn eerste buitenlandse avontuur aan: Room tekende voor Columbus Crew in de Verenigde Staten. Daar staat de geboren Nijmegenaar nog steeds onder contract. Onlangs werd Room voor het eerst vader.

Foto: ANP

'Ik kijk nog steeds met veel plezier terug op die finale. Het was één van de meest speciale momenten in mijn carrière', zegt Room. 'Wat het extra bijzonder maakte, is dat het ook voor Vitesse de eerste prijs was. De hele weg naar de bekerfinale waren we enorm gefocust. Hoe dichterbij we kwamen, hoe meer we beseften dat we iets speciaals konden presteren.'

Terugkijkend denkt Room dat de winst op Feyenoord in de kwartfinale het omslagpunt was voor Vitesse. 'Toen hadden we als groep het idee dat mensen ons als favoriet konden gaan zien. En dat we het uiteindelijk echt flikten, dat vergeet ik nooit meer. Naarmate de jaren vorderen krijgt het eigenlijk nog meer glans.'

De verdediging

Rechtsback Kelvin Leerdam deed 85 minuten mee in de bekerfinale, tot hij zich met een knieblessure liet vervangen door Kevin Diks. Enkele maanden na de zege op AZ vertrok Leerdam naar de Amerikaanse Major League Soccer. Met zijn huidige club Seattle Sounders werd hij vorig jaar landskampioen.

Als aanvoerder ging Guram Kashia jaar in, jaar uit voorop in de strijd bij Vitesse. Na de winst van de beker bleef de Georgiër nog een jaar in Arnhem, om daarna - net als Room en Leerdam - zijn heil te zoeken in de Verenigde Staten. Daar speelt Kashia nog steeds voor San Jose Earthquakes.

Foto: ANP

Voor Matt Miazga was de overwinning in De Kuip het hoogtepunt van zijn korte verblijf in Nederland. Vitesse huurde de Amerikaanse verdediger van Chelsea en zag hem na twee jaar vertrekken naar Nantes in Frankrijk. Op dit moment verhuurt Chelsea hem aan Reading, waar hij dit seizoen een vaste waarde was.

'We werden ronde na ronde beter. Toen we Sparta versloegen, wisten we dat we de beker konden winnen. Die finale was een heel memorabele dag', mijmert Miazga. 'Het was mijn eerste prijs in Europa en bovendien de eerste prijs voor Vitesse. Ik kijk er nog steeds trots op terug. Je speelt uiteindelijk toch om prijzen te pakken en dat lukte die dag. Vitesse had een prachtig team, waarin iedereen het goed met elkaar kon vinden.'

'De eerste vijftien, twintig minuten was AZ echt de betere, maar we kwamen steeds beter in de wedstrijd en in de tweede helft kregen we nog meer vertrouwen. We waren meer ontspannen, kregen meer balbezit en creëerden ook kansen. Ricky (van Wolfswinkel, red.) groeide uit tot de uitblinker met two amazing goals. Alles kwam toen samen.'

Arnold Kruiswijk bemande de linksbackpositie in de finale tegen AZ. Hij hield Alireza Jahanbakhsh in toom en pakte zijn eerste prijs in clubverband. Kruiswijk beëindigde twee jaar later op 35-jarige leeftijd zijn profloopbaan, omdat een rugblessure hem parten bleef spelen.

Foto: ANP

Het middenveld

De bekerwinst was een fraai laatste wapenfeit voor Marvelous Nakamba in zijn Arnhemse jaren. Niet veel later verkocht Vitesse de middenvelder uit Zimbabwe namelijk voor enkele miljoenen aan Club Brugge in België. Vorig jaar ging Nakamba nog een stapje hogerop: Aston Villa haalde hem naar de Premier League.

Navarone Foor bleef van alle spelers het langst in GelreDome spelen na de historische bekerfinale. De middenvelder, die een basisplaats had en in de blessuretijd gewisseld werd, liet Vitesse in februari van dit jaar achter zich. De voetballer uit Opheusden tekende een lucratief contract bij Al-Ittihad in de Verenigde Arabische Emiraten.

'Ik had het er laatst nog over met wat spelers, hoe bijzonder het is dat je deel mag uitmaken van de enige Vitesse-ploeg die een prijs gewonnen heeft. Mijn profdebuut was bijzonder, het kampioenschap met NEC was dat ook en deze bekerfinale hoort er helemaal bij', zegt Foor.

Foto: ANP

'AZ was die dag aanvankelijk heel sterk, we wisten ons niet zo goed raad met ze. Ik had zelf ook nooit eerder zo'n finale gespeeld, de sfeer in een finale is echt anders. Het was spannend en AZ drong erg aan. Ik dacht: dit wordt lastig voor ons. Maar gelukkig was daar Ricky van Wolfswinkel, die ons aan de beker hielp. Natuurlijk, iedereen had die dag een aandeel in de zege, maar hij was degene die het echt afmaakte. Hij was de held.

Lewis Baker had er een sterk seizoen opzitten in Arnhem, toen de bekerfinale zich aandiende. Met tien doelpunten in de competitie toonde hij zich al behoorlijk op dreef, maar ook in het bekertoernooi ging het geweldig: de Engelsman scoorde daarin liefst vijf keer. Daarmee werd hij topscorer. Na het succesjaar vervolgde Baker zijn weg naar Middlesbrough. Op dit moment speelt hij op huurbasis voor Fortuna Düsseldorf.

De voorhoede

Rechtsbuiten in de finale was Milot Rashica. De toen twintigjarige Kosovaar gaf tien minuten voor tijd de voorzet van waaruit de 0-1 viel. Hij bleef na de bekerwinst nog een jaar aan boord en verkaste vervolgens naar Werder Bremen. Die deal leverde Vitesse bruto zo'n tien miljoen euro op. Bij Werder is het Rashica uitstekend vergaan: inmiddels wordt gefluisterd dat de aanvaller voor een veelvoud van zijn eerdere transfersom naar de Premier League zou kunnen.

Dé man van de finale op 30 april was natuurlijk Ricky van Wolfswinkel. De spits bekroonde zijn terugkeer in Arnhem met een glansrol tegen AZ. Tien minuten voor tijd kopte hij raak en even later schoot hij ook de 0-2 tegen de touwen. Mede daardoor werd Van Wolfswinkel uitgeroepen tot Gelders voetballer van het jaar. De aanvaller verkaste in de zomer die volgde naar FC Basel en staat daar nog steeds onder contract. In juli vorig jaar bleek dat hij een aneurysma in zijn hoofd had. Pas in februari van dit jaar kon hij zijn comeback maken in Zwitserland.

Foto: ANP

Nathan speelde aan de linkerkant van de aanval en stond zijn plaats een kwartier voor tijd af aan Adnane Tighadouini. Net als Miazga en Baker stond Nathan als huurling van Chelsea op de loonlijst bij Vitesse. Hij verliet de geel-zwarten in de zomer na de bekerwinst en vervolgde zijn pad bij Amiens in Frankrijk. Daarna speelde de aanvallende middenvelder in Portugal en Brazilië.

De invallers

Vlak voor tijd viel Maikel van der Werff in tijdens de bekerfinale. De verdediger had in 2014 de beker al eens gewonnen met PEC Zwolle en deed nu hetzelfde met Vitesse. Nadat Guram Kashia vertrok, groeide hij uit tot aanvoerder in Arnhem. In 2019 ging Van der Werff zelf echter ook weg. Hij tekende een contract bij FC Cincinnati in de Verenigde Staten.

De eerste invaller in de eindstrijd was Adnane Tighadouini. De geboren Edenaar loste Nathan af en pakte zijn eerste trofee als prof. Nadat het huurcontract met Málaga ten einde liep vertrok Tighadouini weer bij Vitesse en voegde hij zich bij FC Twente. Daarna volgde Esbjerg in Denemarken en inmiddels voetbalt de buitenspeler in Qatar.

Kevin Diks loste de geblesseerd geraakte Kelvin Leerdam af en droeg bij aan de tweede goal: uit zijn dieptepass zorgde Ricky van Wolfswinkel voor 0-2. Diks werd gehuurd van Fiorentina, dat hem eerder juist kocht van Vitesse. Feyenoord nam Diks een paar maanden later op huurbasis aan, maar zag af van een definitieve aankoop. Nadien liet de back zich ook nog verhuren aan het Italiaanse Empoli en aan Aarhus in Denemarken. Diks' contract loopt na dit seizoen nog een jaar door.

De winnende trainer

Hoofdtrainer Henk Fraser won in zijn spelersloopbaan liefst vier keer de KNVB-Beker. Als trainer van Vitesse flikte hij het kunstje opnieuw en bezorgde hij de club zijn eerste trofee voor in de prijzenkast. Bijna een jaar na het succes ontsloeg Vitesse de trainer echter: zijn positie was onhoudbaar geworden na drie nederlagen op rij. Fraser had op dat moment al zijn jawoord gegeven aan Sparta en is daar inmiddels bezig aan zijn tweede seizoen.

Foto: ANP

De bekerwinst blijft voor Fraser een prachtige herinnering. 'Is het alweer drie jaar geleden? Ik had het niet eens in de gaten', zegt hij. 'Je wordt wijzer van slechte wedstrijden, maar aan dit soort momenten denk je het langst terug. De bekerwinst was echt een prestatie van het collectief, al was Ricky van Wolfswinkel in de finale natuurlijk de belangrijkste man. Op weg naar de wedstrijd tegen AZ klopten alle ingrediënten, van de sfeer in de groep tot aan het hotel waarin we verbleven.'

'Twee zaken waren heel belangrijk in de finale', zegt Fraser drie jaar na dato. 'Ten eerste waren we superfit. Dat is een groot compliment aan Andy Myers, die toen assistent-trainer was bij Vitesse. Daarnaast hebben we AZ uitstekend geanalyseerd. We sloegen precies toe op de manier waarvan we wisten dat het kon, we wisten waar de ruimtes lagen bij AZ achterin. Zij waren het eerste half uur de betere ploeg, maar uiteindelijk hadden wij de langere adem.'

De bankzitters

Reservekeepers Michael Tørnes en Jeroen Houwen kwamen niet in actie tijdens de bekerfinale. Tørnes speelt in zijn vaderland Denemarken voor Vendsyssel FF, Houwen wordt door Vitesse verhuurd aan Go Ahead Eagles.

De loopbaan van Alexander Büttner is in het slop geraakt: de 31-jarige linksback tekende in oktober vorig jaar bij New England Revolution, na een lange periode clubloos te zijn geweest. In de VS kwam Büttner nog geen minuut in actie. Lassana Faye verliet zonder ooit te hebben geïmponeerd Vitesse voor Sparta, waar hij Henk Fraser weer tegenkwam als trainer.

Mukhtar Ali zag Vitesse vanaf de bank winnen en was ook in de periode daarna vooral reserve. Inmiddels komt de Somaliër uit voor Al-Nassr in Saudi-Arabië. Oud-teamgenoot Zhang Yuning speelt bij Beijing Guoan in zijn vaderland China. De club huurt hem van West Bromwich Albion.

Ook Arsjak Korjan speelt weer in zijn eigen land, in dit geval Rusland. De aanvaller kon geen potten breken bij Vitesse en maakte vooral indruk in de beloftenploeg. Mitchell van Bergen, die op de dag van de finale pas 17 jaar oud was, kreeg weinig kansen in Arnhem en vertrok uiteindelijk naar SC Heerenveen. Daar brak hij door op de vleugel en groeide hij uit tot een belangrijke waarde.