Max en Johnny uit groep 8 rappen over vrijheid

Muziekvereniging Cadenza schreef 'The Freedom Hip-Hop Challenge' uit voor groep 7 en 8 leerlingen van alle basisscholen in de gemeente Voorst. De leerlingen moesten een rap maken over vrijheid. De winnaar van de challenge mag het nummer in een professionele studio opnemen en ten gehore brengen tijdens het bevrijdingsconcert.

Koen Vosmeijer van muziekvereniging Cadenza legt uit wat de gedachte achter de hip-hop challenge is: 'Hiermee willen we bereiken dat kinderen op een creatieve manier nadenken over wat vrijheid voor hen betekent.'

Gelukkig is er weer vrijheid

Max Timmermans en Johnny Krombos zitten in groep 8 van basisschool De Kleine Wereld. Zij schreven samen een rap over oorlog en vrede. 'Wij willen mensen duidelijk maken hoe belangrijk vrijheid is', zegt Max. 'En dat iedereen zich moet beseffen dat het ons is gelukt om weer vrij te zijn,' vult Johnny aan. Vrijheid betekent voor hem fijn buiten kunnen spelen en niet bang te hoeven zijn voor de oorlog en vliegtuigen.

De tekst gaat verder onder de video:

In hun rap zingen de vrienden over de oorlog, de Jodenvervolging, voedselschaarste, bombardementen, oorlogsschade, maar ook de bevrijding en de opluchting dat het eindelijk voorbij was. Ze eindigen hun rap dan ook met: 'Gelukkig is er weer vrijheid en een hele blije mensheid'.

