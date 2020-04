Wie telt dit weekend mee? 'Als de bij sterft, heeft de mens nog maar vier jaar'

Bijtjes. Dan denk je al snel aan honing en aan bloemetjes. Maar er zijn ook stadsbijen. Die wonen bijvoorbeeld midden in het centrum van Nijmegen, boven op het dak van het stadhuis

'Bijen vliegen 3 kilometer van hun kast af om voedsel te halen', doceert Joost Clevis. Hij is de stadsimker van Nijmegen en houdt onder meer bijen op het dak van het stadhuis van de Waalstad. 'Vandaar ook dat ze hier ook lekker op het stadhuis hun dingetje doen.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Bij dood, wij dood

Het gaat niet goed met insecten in Nederland en dus ook niet met de bijen. Er leven zo’n 360 soorten in ons land en de helft van al die soorten is bedreigd.

Dat is geen bijzaak, als je je bedenkt dat bij 80 procent van de planten waar wij van eten de bestuiving afhankelijk is van bijen. Clevis: 'Een wijze man - Einstein - heeft ooit gezegd dat als de bij uitsterft, de mens nog maar vier jaar te leven heeft.'

Verstening, eentonig landschap, pesticiden… door bijen uit te roeien brengen we onszelf dus flink in de problemen. 'Absoluut, daar staan we bekend om volgens mij', lacht de stadsimker.

Dit weekeinde worden we gevraagd een momentje te nemen om bijen te tellen. 'Vorige jaar deden er vijfduizend mensen mee', herinnert Clevis zich enthousiast.

En nee, het geeft niet als je er een paar die voorbij zoemen dubbel telt. Het gaat om een indruk. Een indruk van hoe het met de bijen is gesteld. 'Of het er juist meer of minder worden. Dus vandaar dat het zo belangrijk is.'

(Illustratie: nationalebijentelling.nl)