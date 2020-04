'Er moet snel regen komen', broedende weidevogels hebben het zwaar

Een paar grutto's, een waterhoentje en een enkele kievit. Meer is er niet te horen in de Arkemheenpolder bij Nijkerk. Terwijl het nu juist zou moeten gonzen van de vogels. Allemaal een nestje, allemaal een territorium te verdedigen. Maar het is veel te droog, zegt weidevogelaar Peter van de Mheen.

De eerste kieviten broedden al in februari. Maar toen kwam die regen met die koude wind. Die wind maakte het land in recordtijd kurkdroog. Zelfs in de Arkemheenpolder is de droogte goed te zien. Vooral het tekort aan insecten is opvallend.

'De weidevogels die nu hun kuikens al hebben, zitten in de problemen', weet Van de Mheen, 'Je kan de kuikens zo meteen dood uit het weiland halen. Veel te weinig eten. Het is niet voor het eerst dat het droog is in deze periode. Maar het is al voor het derde achtereenvolgende jaar. En de vooruitzichten waren op zich gunstig, met al die nattigheid die er gevallen is.'

Verslaggever Marc Loeven sprak op Radio Gelderland met Peter van de Mheen:

Peter is lid van de weidevogelgroep Vanellus Vanellus. Dat is de Latijnse benaming voor kievit. Al op zijn vierde ging hij met zijn vader mee het weiland in om nestjes te zoeken. 'Ik zat op zijn rug en zo sprongen we de slootjes over.'

Nesten markeren

De geluiden zijn het mooist, vindt Peter. En natuurlijk het markeren van de nesten, zodat de boeren ze niet platmaaien. 'Ik monitor hier twee percelen. Daar kom ik twee keer per week. Ik heb nu 75 nesten, je moet er niet aan denken dat het zo droog blijft. Het monitoren begon vroeg dit jaar: boeren beginnen steeds eerder met het bemesten van hun land. Dan moeten wij al de nesten gemarkeerd hebben.'

Door de droogte is er nog een probleem: het gras groeit nog niet. De broedende vogels zitten daardoor veel minder beschermd. Vijanden als de hermelijn en de vos kunnen de nesten nu veel makkelijker vinden en leegeten. Gelukkig is Peter niet de enige die de nesten markeert in de Arkemheen; met 35 man beheren ze 1600 hectare. 'Over een uurtje komt mijn achterneef van 15 langs. Gaan we samen het veld in om tureluurs te zoeken.'

Weinig veranderd

In die 55 jaar dat Peter de weidevogels monitort, is er niet veel veranderd: 'Er wordt nu kruidenrijk beheerd en is er uitgesteld maaibeheer. En de telefoon helpt natuurlijk enorm: we kunnen de gevonden nesten invoeren op de app, zodat de boer precies weet waar hij moet oppassen.'

En weg is Peter weer: 'Nog even een paar nesten markeren.'