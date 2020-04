Wolf komt steeds dichterbij, maar de schapen van Daphne zijn veilig

De wolf ruk op in Gelderland. Met name op de Veluwe wordt het dier steeds vaker gesignaleerd. Om de schapen daar te beschermen tegen het beest is er een jaar geleden een zogenoemd wolvenhek geplaatst in de buurt van Nunspeet. En dankzij dat hek is de kudde van herder Daphne van Zomeren veilig.

Ontzettend blij

'Ja daar ben ik ontzettend blij mee', zegt Daphne. 'Het blijkt ook wel dat het echt nodig is.' De wolf rukt namelijk op. Ook komt hij regelmatig in de buurt van de kudde van Daphne.

'We hebben eind vorig jaar en begin dit jaar verse wolvendrollen gevonden, echt heel dicht bij de locaties waar de schapen lopen. En ook op het moment dat de schapen daar nog liepen. Er is is niets gebeurd, dus de schapen waren daar veilig. In die zin ben ik echt heel erg blij met het wolvenraster', vertelt Daphne.

10.000 euro

Het hek kost meer dan 10.000 euro en is gebouwd door vrijwilligers van Wolf-Fencing, een groep die herders helpt bij het beschermen van hun dieren.

Je zou misschien verwachten dat Daphne het liefst ziet dat de wolf verdwijnt. Maar dat is niet zo. 'Ik houd inderdaad heel veel van de natuur en daar hoort de wolf nu ook bij. Ik ben van mening dat als wij de schapen goed beschermen, we ook de wolf beschermen. Zo kijk ik er gewoon naar, heel nuchter. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten.'

