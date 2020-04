Marijke van Beek begonnen als burgemeester van Wijchen

Ze is deze week begonnen als nieuwe burgemeester van de gemeente Wijchen: Marijke van Beek. En Wijchen bevalt haar, stelt ze met een lach terwijl ze geniet van de zon in de tuin van Kasteel Wijchen.

'Het is fantastisch, en dan overdrijf ik niet', stelt de in Twente geboren burgermoeder. 'Het is een geweldige gemeente. Afwisselend landschap, prachtige dorpen en een prachtige kern Wijchen.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Toch de neiging handen te schudden

Het is kennismaken met hindernissen in deze rare tijden, vindt ze. 'Want je hebt toch de neiging, sowieso als je mensen voor de eerste keer ziet, om handen te schudden. Ja, nu kan dat niet bij die eerste kennismaking. Is een gemis, maar het is niet anders.'

Hiervoor was ze burgemeester in de provincie Groningen, waar haar gemeente werd opgeslokt door een herindeling. Ook Wijchen staat dat mogelijk te wachten als de politiek daarmee akkoord gaat. De gemeente is op vrijersvoeten met de gemeente Druten. Maar dat ze tot die tijd waarnemend burgemeester is betekent voor haar niet dat ze een soort tussenpaus is die op de winkel mag passen.

'Ik voel het zelf niet zo', reageert Van Beek. 'Het gaat toch in eerste instantie om acht maanden.' En het is ook nog maar afwachten wat de politiek beslist. Gemeentelijke herindelingen zijn voer voor emotie. 'Wat mensen heel belangrijk vinden, is de identiteit van de kern waar zij wonen, dat die overeind blijft', weet ze uit ervaring. 'In welke omvang dan ook.'