De Blauwe Tomaat gaat de wijk weer in

'Ik vind het fijn dat we weer begonnen zijn. We hebben toch vier weken stilgelegen', vertelt Robert Lassche van De Blauwe Tomaat. 'We hebben nu eindelijk een manier gevonden waardoor het veilig is voor ons en voor de klanten. We gaan er weer tegenaan!'

Boodschappen doen op andere manier

Normaal gesproken doen de klanten hun boodschappen in de wagen. Maar dat kan nu door de crisis niet. Anderhalf meter afstand houden in een supermarkt op wielen is namelijk erg lastig. En dus worden de producten voor de wagen uitgestald.

'Je moet dingen pakken en op de weegschaal zetten, dan kun je niet voldoen aan die anderhalve meter afstand', legt Lassche uit. 'Toen hadden wij het idee om buiten te gaan verkopen, dan kunnen we het toch veilig houden voor onszelf en de klanten.'

Blije gezichten in de wijk

De klanten zijn maar al te blij dat de supermarkt op wielen weer in hun wijk langskomt. 'Het heeft ook een hele sociale functie, dat is natuurlijk mooi. Het verbroedert ook. Corona doet dat nu extra, maar dat deed De Blauwe Tomaat natuurlijk al', zegt een bezoekster.

