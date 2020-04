Nijmeegse burgemeester sluit café wegens gokken

NIJMEGEN -

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen sluit per 1 mei een café in zijn stad. De reden is dat er illegaal werd gegokt en dat er tabak aanwezig was waarvan niet duidelijk was of er accijns over betaald was. Een en ander kwam aan het licht bij een integrale controle in november 2019 bij diverse cafés in Nijmegen.