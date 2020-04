Bouw van crematorium in Etten gaat door

'We zijn als buurtbewoners zwaar teleurgesteld', zegt buurtbewoner Raynaldo van Baren. Buurtbewoners zijn bang voor onveilige verkeerssituaties en een toename van verkeer op de aangrenzende N335 tussen Etten en Zeddam. 'We hadden deze uitspraak wel verwacht, maar zijn het vertrouwen in de rechtsstaat en de gemeente verloren.'



Volgens initiatiefnemer Bert van Asselt van uitvaartorganisatie GUV heeft hij alles gedaan om rekening te houden met de bezwaren van buurtbewoners. 'Punten staan nu beter toegelicht in het gewijzigde bestemmingsplan en de Raad van State heeft bevestigd dat het netjes is gegaan.' In het gewijzigde bestemmingsplan is het gebied van asverstrooiing nu vastgelegd, zodat er volgens de Raad van State voldoende rekening is gehouden met het woon- en leefklimaat.

Voldoende rekening gehouden met verkeer

Daarnaast oordeelt de Raad dat er in het verkeersrapport voldoende rekening is gehouden met bezoekers van plechtigheden.Volgens de gemeente Oude IJsselstreek staan auto’s in de spits hooguit drie of vier seconden te wachten voor ze het crematoriumterrein kunnen op rijden en worden rouwstoeten steeds minder gehouden.



De meeste bezoekers komen op eigen gelegenheid naar een crematorium. Buurtbewoners zijn bang voor onveilige verkeerssituaties en een toename van verkeer op de aangrenzende N335 tussen Etten en Zeddam. De gemeente Oude IJsselstreek zegt naar elf alternatieve locaties te hebben gekeken, maar deze bleken niet geschikt.

Gevreesde emotie kan niet worden weggenomen

Ook het bezwaar van buurtbewoners dat ze constant worden geconfronteerd met de dood wijst de Raad van State van de hand. Door de aanleg van onder meer struweelhagen, solitaire bomen, knotwilgen, scheerhagen en hoogstamfruitbomen wordt het zicht op het crematorium voor een groot deel weggenomen en op een landschappelijke manier goed ingepast.



De Raad van State snapt dat daarmee de door buurtbewoners gevreesde emotie niet is weggenomen, maar hiermee is volgens de raad wel al het mogelijke gedaan om de aantasting van het woongenot tot een minimum te beperken.

Aanvraag omgevingsvergunning

Nu het gewijzigde bestemmingsplan definitief is vastgesteld is er een nieuwe fase aangebroken in de realisatie van het crematorium. 'We gaan nu op korte termijn een aanvraag doen voor een omgevingsvergunning, zodat de bouw van start kan gaan', aldus van Asselt.

