Studenten vormen géén huishouden: dus 1,5 meter afstand, zegt Ahmed Marcouch

Onder studenten was verwarring ontstaan over de uitleg van de regels, die ook niet overal hetzelfde gehanteerd zouden worden. Vanuit verschillende steden klonken vragen en ook het Arnhemse CDA vroeg om opheldering. Maar de uitgangspunten zijn volgens Marcouch duidelijk.

'We verwachten boerenverstand'

'In beginsel hebben we richtlijnen en adviezen', legt Marcouch uit. 'Dat zijn geen regels of wetten.' Die hebben volgens hem betrekking op de persoonlijke hygiëne. 'In de geest van de gezondheid. Dus doe niets waarvan je weet dat het risico op besmetting wordt vergroot. We verwachten dat iedereen daar met zijn boerenverstand naar leeft.'

'Ga bij jezelf te rade: wat kan ik als persoon bijdragen om de samenleving zo min mogelijk te belasten', benadrukt Marcouch. 'Ga bijvoorbeeld geen wilde sporten doen. Dat is geen maatregel, maar kun je wel bedenken om de zorg niet te belasten.'

Daarnaast zijn er de maatregelen uit de noodverordening, vervolgt Marcouch. 'Als je het hebt over studenten, die vallen niet onder de omschrijving van een gezamenlijk huishouden. Dat moet een soort gezin zijn.' Die omschrijving luidt: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres woonachtig zijn.

'1,5 meter afstand, ook op de stoep'

'Dat betekent dat als bewoners van een studentenhuis gezamenlijk naar buiten gaan, zij zich aan de afstand van 1,5 meter moeten houden als zij een groep vormen van meer dan twee personen', volgens de burgervader.

'Als zij niet over een tuin of balkon beschikken en op de stoep voor hun huis gaan zitten of een wandeling maken, moeten zij 1,5 meter afstand van elkaar houden als zij een groep van meer dan twee personen vormen.'

'Samen eten mag'

Maar die maatregelen gelden volgens Marcouch alleen in de publieke ruimte, dus niet binnen in het studentenhuis, in een gemeenschappelijke tuin of op het balkon. Als daar studenten bijvoorbeeld gezamenlijk eten is dat volgens hem geen probleem zolang dit 'een afspiegeling is van het huis'.

In het privédomein draait het meer om het morele appèl, vertelt Marcouch. Zijn oproep is om daar zo min mogelijk mensen uit te nodigen. 'En in studentenhuizen praat je dan al snel over samenkomsten of situaties die op feestjes lijken. Als je bijvoorbeeld vijftien of twintig man bij elkaar hebt, dan zullen we daar wel tegen optreden.'

'Ook studenten moeten bijdrage leveren'

'Als je zaken juridiseert, heeft de rechter altijd het laatste woord', besluit Marcouch. 'Maar mijn oproep is: bedenk zelf wat je bij kunt dragen.' Studenten mogen van hem bezoek ontvangen. 'Maar we verwachten wel van studenten, net als van iedereen, dat ze hun bijdrage leveren in deze noodsituatie.'