Rogier Meijer nadrukkelijk in beeld als hoofdtrainer van NEC

door Jan Sommerdijk en Richard van der Made

Meijer is pas een aantal jaren bezig in het trainersvak. De ambitieuze Doetinchemmer werkt momenteel aan zijn diploma 'coach betaald voetbal'. De oud-speler van De Graafschap bevindt zich in de afrondende fase van die cursus.

Dispensatie

De KNVB heeft besloten de huidige lichting van cursisten een jaar dispensatie te geven, omdat praktijkopdrachten op het veld nu niet uit te voeren zijn vanwege de coronacrisis. Voor 1 juni moeten de trainers in opleiding, onder wie Meijer, het theoretische deel inleveren bij de KNVB. 'Daar heb ik nu alle tijd voor en dat gaat wel lukken. De praktijk schuift dan door naar het nieuwe seizoen', zegt de Achterhoeker in een reactie.

Bevlogenheid

Achter de schermen is NEC bezig met de invulling van de technische staf voor volgend seizoen. Meijer is nu al één van de drie trainers van de eerste selectie. De seizoenen daarvoor werkte hij succesvol met de A-jeugd van NEC. Daar viel de voormalig middenvelder, die negen jaar voor De Graafschap voetbalde, op door zijn bevlogenheid, uitstraling en directe aanpak.

Clausule

De andere twee trainers die nu nog onder contract staan bij het eerste van NEC zijn François Gesthuizen en Adrie Bogers. Gesthuizen heeft een clausule dat hij eventueel terug kan keren bij de jeugdopleiding, die in Nijmegen volgend seizoen onder leiding komt te staan van Dennis te Braak. Van Bogers loopt het contract komende zomer af. De kans is klein dat die verbintenis wordt verlengd.

Het trio Geshuizen, Meijer en Bogers. Foto: Broer van den Boom

Afwachtende houding

Meijer wil niet ingaan op de geluiden dat hij de eindverantwoordelijkheid gaat krijgen in De Goffert. Door de dispensatie van de KNVB en het feit dat Meijer voor 1 juni is geslaagd voor zijn theorie zou hij al hoofdtrainer van NEC kunnen worden.

'Maar dan zouden we eerst in gesprek moeten hoe de club dingen voor zich ziet, maar er staat nog helemaal niets gepland', beweert Meijer. 'We weten ook niet wat er gaat gebeuren in deze onzekere tijd. Dus ik neem een afwachtende houding aan voorlopig.' Algemeen directeur Wilco van Schaik was woensdagochtend niet voor commentaar bereikbaar.