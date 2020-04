Wie kan Elline verhalen vertellen over de natuur

Ondanks al het leed in wereld vanwege de Coronacrisis, trekt de natuur zich daar niks van aan. De bomen staan prachtig in bloesem, de vogels zijn druk in de weer met hun nesten. Normaal ga ik er zelf graag op uit, maar vanwege de Coronacrisis ben ik veel thuis. Ik ben zelf blind maar een enorme natuurliefhebber en dierenliefhebber. Doordat ik zelf niet veel buiten kom nu en ook weinig contact heb met andere mensen mis ik de gesprekken over de natuur. Ik ben dan ook eigenlijk op zoek naar iemand die mij kan vertellen wat hij of zij gezien heeft tijdens een wandeling in het bos of park. Zeker nu de lente doorbreekt en alles in bloei staat mis ik deze gesprekken enorm. Mochten de maatregels uiteindelijk versoepeld worden, dan zou ik het ook leuk vinden om zelf samen met iemand weer de natuur in te gaan.

Wilt u uw verhaal delen met Elline? En zou u het leuk vinden om, wanneer dit weer kan, samen met haar op pad te gaan? Reageer dan hieronder.