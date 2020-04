Wéér bomen zonder vergunning gekapt in Ede

Bouwbedrijf VolkerWessels heeft in Ede opnieuw bomen gekapt zonder dat daar een vergunning voor was. Dat stelt de gemeente na een klacht die bij Omroep Gelderland was binnengekomen. Het is het tweede kapincident in korte tijd.

Het gaat om vijf bomen op het terrein van voormalig winkelcentrum De Lindenhorst die te vroeg gekapt zijn. Daar komen 53 nieuwbouwwoningen. De bomenkap vond begin maart plaats. Volgens de gemeente komt er met terugwerkende kracht alsnog een vergunning.

'Verkeerd geïnformeerd'

Omroep Gelderland heeft VolkerWessels gevraagd te reageren en kreeg een reactie van bouwpartner Dunavast. Die stelt dat de bouwbedrijven zich voor zover bekend aan alle regels hebben gehouden.

'U bent mogelijk verkeerd geïnformeerd', is de schriftelijk reactie. 'Er zijn op het terrein van project Hollandse Linde bomen geveld, echter dit betreffen enkel de bomen die vergunningsvrij geveld kunnen worden. De bomen welke vergunningsplichtig zijn, zijn (nog) niet geveld.'

De gemeente ging er inderdaad vanuit dat een kapvergunning niet nodig was en heeft dat ook met de ontwikkelaar gecommuniceerd. 'Het is echter de Omgevingsdienst De Vallei (OddV) die deze - onafhankelijke - toets doet en tot een ander oordeel is gekomen', zegt een woordvoerder.

Eerder op Somaterrein

In het najaar van 2019 werden er ook al 'per ongeluk' bomen gekapt in Ede. Toen ging het om veertien bomen bij een nieuwbouwproject op het Somaterrein. Bébouw Midreth, een werkmaatschappij van VolkerWessels, was hierbij betrokken.

Daarvoor is inmiddels een compensatieplan gemaakt, meldt een woordvoerder. 'Dit houdt onder andere in dat er voldoende bomen terugkomen, in het juiste formaat. Toekomstige bewoners krijgen bomen aangeboden voor hun tuin en daarbij een folder om hen te stimuleren de tuin natuurvriendelijk in te richten.'

Zie ook: Aannemer kapt per ongeluk 14 bomen Ede