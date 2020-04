Ook Winterswijkse gemeenteraad voor zelfstandig SKB

De gemeenteraad van Winterswijk schaart zich in een open brief achter de medisch specialisten van het SKB. Die zijn voorstander van een zelfstandig ziekenhuis in Winterswijk.

'De beste garantie voor twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek is dat beide ziekenhuizen met een eigen volwaardige organisatie kunnen opereren, die volledig beslissingsbevoegd is inzake beleid, financiën en toekomstperspectief', schrijft de raad van Winterswijk in de open brief.

De aanleiding voor de brief is de uitkomst van een enquête onder de medisch specialisten in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix; 85 procent van de specialisten liet weten weer een eigen organisatie te willen, dus een eigen medische staf, OR en cliëntenraad, losgekoppeld van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

'Vertrouwen geschaad'

Beide Achterhoekse ziekenhuizen worden bestuurd door Santiz en daar wil de Winterswijkse raad mee breken, zo blijkt uit de open brief: 'Het vertrouwen in Santiz als overkoepelend bestuur van beide ziekenhuizen is te zeer geschaad. Immers, de voorgestelde beleidskeuzes van Santiz gaan geenszins uit van twee volwaardige ziekenhuizen en het bestuur stelt zich allesbehalve transparant op.'

Na de bestuurlijke fusie tussen beide ziekenhuizen in 2017 wil Santiz, het overkoepelende bestuur, per 1 januari 2021 ook juridisch fuseren en moet er over vijf jaar aan de A18 in Doetinchem een nieuw ziekenhuis zijn gebouwd. Het SKB vreest daardoor te worden leeggezogen en een veredelde EHBO-post te worden.

Coronacrisis

De coronacrisis legt volgens de Winterswijkse raadsfracties de vinger op de zere plek: 'Dit alles in het besef dat de huidige coronacrisis alle aandacht opslorpt en ook voorrang moet krijgen. Maar ons ook met de neus op het feit drukt hoe belangrijk het SKB als volwaardig ziekenhuis is voor de regio. Wij danken de medische staf en het verdere personeel dan ook van harte voor hun geweldige inzet in het bestrijden van deze crisis.'