Coronacrisis: Evenementenbureau Eventure Nijmegen vraagt faillissement aan

Evenementenbureau Eventure Nijmegen wacht niet op besluit kabinet

Seveke verklaart tegenover de VPRO dat het niet zinvol is eerst de beslissingen van het kabinet af te wachten. Het kabinet is van plan op 21 april meer duidelijkheid te geven over voortzetting van de maatregelen. Op dit moment loopt het verbod op evenementen tot 1 juni, verwacht wordt dat festivals langer van de baan zijn. Seveke kan dat besluit niet afwachten, zegt hij. Seveke leverde onder meer personeel aan festivals als Lowlands, Down The Rabbit Hole, Mystery Land, Paaspop en Concert At Sea.

Reserves uit de zomer

Eventure Nijmegen is een seizoensbedrijf, dat zijn omzet met name gedurende het festivalseizoen moet veilig stellen. De winter moeten we doorkomen op de reserves uit de zomer, aldus de ondernemer tegen de VPRO. Het bedrijf werd opgericht in 2007. Seveke heeft afgelopen vrijdag het faillissement officieel aangevraagd