Wijchen wil vrijwilligersorganisaties beheer sportzalen 'ontzorgen' met minder verantwoordelijkheden

Uniforme regel en bekostiging

Op dit moment bestaan er verschillende afspraken over de inspecties, het reserveren voor herstel of vervanging van de gymmaterialen en de sportvloer bij gymzalen die in eigendom zijn bij de gemeente maar in beheer zijn van vrijwilligersorganisaties. Sommige vrijwilligersorganisaties zorgen nu zelf voor inspecties en herstel of vervanging van de gymmaterialen en de sportvloer. ‘Dat vinden we een te grote verantwoordelijkheid’, laat het college weten. Het college wil naar één uniforme en duidelijke regel en één bekostiging voor alle sportzalen toe. ‘Bij de ene gymzaal houden we een deel van de klokuurvergoeding in en bij de andere gymzaal dienen ze zelf te reserveren. Dat geeft verwarring en discussie. Zeker als materiaal of een sportvloer is afgekeurd en er niet gespaard is voor vervanging. We trekken die verantwoordelijkheid naar ons toe en voorkomen zo ook onveilige situaties. Nu blijkt in de praktijk dat er door de eigenaren niet of maar deels gereserveerd wordt voor deze zaken, waardoor herstel of vervanging wordt uitgesteld of een beroep op de gemeente wordt gedaan. Door het naar de gemeente toe te trekken voorkom je ad hoc aanvragen waar geen financiële middelen voor beschikbaar zijn.’ Het college geeft aan deze ook door te willen trekken naar alle dorpshuizen en wijkcentra.

Ontzorgen

Het college wil met het besluit ook de last van de schouders van de vrijwilligersorganisaties wegnemen. ‘We willen hiermee de besturen van de vrijwilligersorganisaties ontzorgen zodat ze zich volledig kunnen concentreren op de verhuur van deze gemeenschappelijke gebouwen,’ laat het college weten. ‘Dit is één van de eerste maatregelen in het plan om onze vrijwilligersbesturen te ontzorgen. Aan verdere voorstellen wordt nog gewerkt.’ Het besluit is van toepassing op de sportzalen ’t Balgoyke, De Hostert, de Paulusschool, De Mijlpaal en De Zandloper. ‘We willen de besturen in de gelegenheid stellen zich te concentreren op de verhuur van deze gemeentelijke gebouwen voor sociaal culturele, educatieve, sportieve en maatschappelijke doeleinden.’ Een deel van de klokuurvergoeding die de vrijwilligersorganisaties ontvangen van de gemeente voor het in stand houden van de gymaccommodatie wordt in de toekomst ingehouden. Het gaat om 2500 euro. ‘Er zal een deel bij de vrijwilligersorganisatie moeten blijven voor onder andere schoonmaak en het bekostigen van nutsvoorzieningen.’

Risico’s

Wel geeft het college aan ook de risico’s van het voorgestelde besluit te zien. ‘Er is voor de vrijwilligersorganisaties dan geen prikkel meer om de materialen en sportvloer goed te onderhouden. Naast de gym- en sportactiviteiten vinden er ook vaak andere activiteiten plaats in de accommodaties. Hierdoor sluit de sportvloer mogelijk harder.’

Arcus

Sportcentrum Arcus is in dit voorstel niet meegenomen. ‘De constructie met Triwy B.V. als exploitant is een apart geval. In onze overeenkomst met Triwy B.V. staat gedetailleerd en helder omschreven hoe we onder andere omgaan met de inspecties, herstel en vervanging van de gymmaterialen en de sportvloer.’

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7