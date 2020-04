Vijf hoogleraren van één universiteit benoemd tot lid van prestigieus gezelschap

De KNAW bestaat sinds 1808 en werd opgericht door koning Lodewijk Napoleon. Door de eeuwen heen mochten enkele honderden wetenschappers zich verheugen op een plek in het elitegezelschap.

In totaal telt de groep op dit moment zo'n 550 leden, verdeeld over vier domeinen: gedrags-, maatschappij- en rechtswetenschappen (1), geesteswetenschappen (2), medische, medisch-biologische en gezondheidswetenschappen (3) en natuur- en technische wetenschappen (4). De leden worden gekozen op basis van hoogwaardige wetenschappelijke prestaties en voor het leven benoemd.

Trots

De Nijmeegse neuroloog professor Bas Bloem is benoemd tot nieuw lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De 53-jarige Bloem, die als professor verbonden is aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc, is op uitnodiging verwelkomd bij de KNAW.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Ik ben ongelooflijk trots dat ik Gelderland, Nijmegen, de Radboud Universiteit en het Radboudumc mag vertegenwoordigen en ik hoop dat met verve te gaan doen', zegt Bloem dankbaar. 'Het is natuurlijk heel gek, want ik mag het als individu doen. Ik wil er wel bij zeggen dat je dit doet namens het team. Ik geloof heel erg in team science. Ik mag het team vertegenwoordigen', aldus de professor.

Bloem werd in het verleden al vaker gelauwerd. Zo kreeg hij in 2012 de titel Nijmegenaar van het Jaar en ontving hij in 2009 de Radboudpenning vanwege uitzonderlijke diensten voor het Radboudumc. Ook kreeg Bloem al meermaals erkenning voor zijn onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

Baanbrekend onderzoek

Hoogleraar geschiedenis Olivier Hekster heeft baanbrekend onderzoek verricht naar de representatie en perceptie van de macht van Romeinse keizers in de eerste drie eeuwen van de moderne jaartelling.

Bart Jacobs, hoogleraar Beveiliging en correctheid van programmatuur, levert vanuit een achtergrond in wiskunde en filosofie een belangrijke bijdrage aan (quantum)logica, typentheorie en programmeertalen. Hij staat bekend om de elegantie van zijn theorieën en modellen. Daarnaast onderzocht hij de beveiliging van de ov-chipkaart.

'Rampen smeden sterke banden'

Hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis Lotte Jensen deed onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse identiteit. In haar huidige onderzoek kijkt ze naar het verband tussen rampen en culturele identiteit. Jensen laat zien dat rampen sterke banden smeden.

Karin Jacobs, hoogleraar Experimentele psychopathologie, onderzoekt onder meer de psychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan menselijk sociaal-emotioneel gedrag en het omgaan met stress. Ze bekijkt hoe mensen hun emoties reguleren en wat helpt als ze hierbij problemen ondervinden. Ze coördineert daarnaast ook een groot onderzoek naar de ervaring van stress bij politieagenten.

Zie ook: