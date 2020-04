Zendmasten steeds vaker doelwit brandstichters, politie start onderzoek

Door heel Nederland zijn de voorbije weken zendmasten in brand gestoken. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht werd hier dinsdagavond aandacht aan geschonken.

De eerste zendmast die in brand werd gezet was er één in Beesd, in de gemeente West Betuwe. Daar liep een zendmast voor mobiele telefonie forse schade op. In de weken die volgden gebeurde hetzelfde in Neerkant, Rotterdam. Nuenen, Groningen en Dronten.

Daarna was het met name in Brabant raak: in Veldhoven, Oudenbosch en Tilburg staken onbekenden in korte tijd liefst vijf zendmasten in brand.

Beelden getoond

De politie toonde dinsdagavond beelden van de brandstichting in Groningen, in de nacht van maandag op dinsdag. Wie meer informatie heeft over de brandstichtingen in zendmasten wordt gevraagd contact te leggen met de politie.

De betreffende eenheden doen zelf onderzoek naar de branden in hun gebied. De Landelijke Eenheid coördineert en onderzoekt het mogelijk crimineel netwerk dat erachter zit.

Bekijk hier de beelden uit de tv-uitzending: