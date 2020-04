Fors bedrag voor betaalbare woningen in Lichtenvoorde

Aan de 25 woningen in het goedkope en middensegment, waarvan 10 huurwoningen onder de huurtoeslaggrens, hangt een krediet van 2 miljoen euro. Een half miljoen was al gereserveerd en er wordt min of meer gerekend op een provinciale subsidie (Steengoed Benutten) van datzelfde bedrag.

De gemeenteraad, op de fractie van Nieuwe Liberalen na, stemde tijdens de eerste digitale raadsvergadering ook in met het resterende bedrag van 1 miljoen euro. In totaal gaat het dus om een bedrag van 2 miljoen euro voor de aanbesteding voor het ingediende plan van WWW Ontwikkeling BV in oprichting, een samenwerking van lokale en regionale aannemers.

Verpauperd

De langgekoesterde wens van revitalisatie van de verpauperde Dijkstraat wordt gekoppeld aan de invulling van de ruimte achter de winkelpanden, richting de parkeerplaats aan de Koemstraat. De WOZ-waarde van de (deels) lege winkelpanden is beraamd op 2,7 miljoen euro. Na sloop komen er twaalf huurwoningen in de Dijkstraat, acht seniorenwoningen (huur en/of koop) op het achterliggende perceel en vijf koopwoningen aan de Koemstraat.

Hoewel een deel van de gemeenteraad aanhikte tegen de hoge financiële bijdrage gaf het maatschappelijke belang de doorslag. 'We bouwen naar behoefte', verklaarde CDA-raadslid Walter Leemreize. 'We hebben bewust niet gekozen voor luxe appartementen, maar voor jongeren, jonge stellen en ouderen. Dat is belangrijk en dat is die bijdrage van 1,5 miljoen euro waard.'

Slag om de arm

Wethouder Marieke Frank hield nog wel een slag om de arm want WWW Ontwikkeling heeft nog niet alle gronden voor de woningbouw verworven: 'WWW wil nog een berekening maken, maar we zijn nog nooit zover geweest met het plan als nu het geval is. Het doel van WWW is om in september 2021 te beginnen en de woningen in 2023 op te leveren.'