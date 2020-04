Sill (4) breekt zijn arm op de trampoline, maar zijn moeder durft de dokter niet te bellen

De 4-jarige Sill is met zijn broertje op de trampoline aan het spelen, als hij ongelukkig op zijn elleboog valt. 'Hij had vreselijk veel pijn', vertelt Gerlinda. 'Met een paar minuten kwam er een groot ei op. Dat hebben we gekoeld met koelelementen, maar hij bleef maar huilen en huilen.'

Toch wilde ze niet met haar zoontje naar de huisarts. 'Vanwege corona en omdat je denkt dat er op dat moment in het weekend mensen zijn die de zorg veel harder nodig hebben. Dan komen wij eraan, zonder dat we zeker weten wat er aan de hand was. Misschien was het wel gekneusd.'

'Normaal gesproken zou je gelijk bellen, want er is iets aan de hand. Nu is er een beetje angst en dat houdt je tegen, dus je belt niet', zegt Gerlinda. 'Na vier uur had ik zoiets van joh, dit gaat niet langer.'

De kleuter belandt op de huisartenpost. Daar blijkt dat hij een gebroken elleboog heeft. 'Dat was heel erg schrikken', zegt zijn moeder.

'Bij twijfel bellen'

Gerlinda is niet de enige die vanwege de coronacrisis niet meteen de dokter belt. Uit angst voor corona of bang om de huisarts te belasten.

'Dat zijn bijvoorbeeld mensen met acute buikpijn, ernstige buikpijnklachten, psychiatrische problemen of pijn op de borst', geeft huisarts Bas van der Horst uit Nunspeet als voorbeeld. 'In het ergste geval kan dit ook fatale gevolgen hebben.'

Hij roept mensen nog maar eens op om wel contact op te nemen. 'Huisartsen zijn niet vreemd van wat harder werken', zegt hij. 'Bent u ongerust? Heeft u het gevoel dat u een ernstige klacht heeft? Twijfelt u? Bel ons alstublieft.'

