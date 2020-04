CORONACOLUMN | Martin Mos stoort zich aan de UEFA

In de 'oude wereld' bracht ik gemiddeld 80 dagen per jaar door in mijn woonplaats Wehl. Verder was het heel veel reizen met meestal wel een slordige 100 vluchten in een kalenderjaar. Nu zit ik al 35 lange dagen aaneengesloten in mijn stoel. Beginnend met koffie, de computer aanzetten en vervolgens tot een uurtje of zeven in de avond lekker videobellen, oftewel GoToMeetings. Ik kan u zeggen: knap vermoeiend.

Diederik Gommers

Het coronavirus slaat overal keihard toe. Wij hebben inmiddels meer dan 90 van de iets meer dan 100 vestigingen over de hele wereld gesloten. Onze mensen, ongeveer 10.000, werken vanuit huis. Net als de leveranciers. Bijna iedere avond zie ik arts Diederik Gommers voorbij komen op tv. Een kundig man. Een paar weken geleden oogde hij nog fris. Maar nu juist afgemat en zeer bezorgd.

Werkloos

De heer Rutte predikt ondertussen over een nieuwe samenleving van 1,5 meter. Miljoenen mensen raken werkloos, bedrijven gaan failliet, gezinnen krijgen - of hebben het nu al - forse geldproblemen en ouders moeten thuis hun kinderen les geven. Schokkend is het!

Discipline

De uitbraak van het virus heb ik van nabij mogen meemaken in China. Onze kantoren daar werden in 2019 al gesloten. Het land ging volledig op slot, ziekenhuizen werden in rap tempo uit de grond gestampt. Alles ging heel rigoureus en snel. Massaal bleven de mensen thuis en de politie hoefde nergens op te treden. Ik kan u vertellen: Chinezen zijn zeer gedisciplineerd.

Dan onze KNVB en vooral de UEFA, om het ook maar eens over het leuke spelletje voetbal te hebben. Er moet komende zomer hoe dan ook weer gespeeld worden. De UEFA liet wedstrijden doorgaan tussen Liverpool en Atletico Madrid. Ook Valencia - Atalanta Bergamo werd gespeeld, nota bene op de dag dat ons bedrijf de vestiging in Madrid sloot.

Egoïstisch

Het was te absurd voor woorden met duizenden Italianen, Engelsen en Spanjaarden op de tribunes. De gevolgen hoef ik nu niet te schetsen. Deze heren zouden eens moeten nadenken en maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar ze laten zich enkel leiden door euro's en leven in hun eigen wereld.

De UEFA dreigt ook naar de nationale bonden. Gewoon voetballen zeggen ze, anders mag je niet meedoen aan de Europese competities. Ik zou zeggen, op persoonlijke titel en als voorzitter van de RvC van De Graafschap, dan is dat maar zo.

Champagne op het pluche

In Nederland wordt er niet meer gevoetbald dit seizoen. Heren van de UEFA, ga lekker met bonden werken die geld boven het leven van mensen stellen en schenk u zelf nog een glas champagne in, zittend op het pluche. Zelf hoop en verwacht ik de heer Gommers, hij staat voor mij symbool voor onze zorg, uitgerust en relaxed weer terug te zien. Maar wel pas ergens in de maand december.

