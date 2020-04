Dorpshuis van het jaar 2020: Gelderse ontmoetingsplekken kunnen meedingen naar de titel

Welk dorpshuis in Gelderland is hét bruisende hart van het dorp en wint de titel 'Dorpshuis van het jaar'? Voor het vierde jaar op rij wordt hét Dorpshuis van het Jaar gezocht. Net als in voorgaande jaren zullen in 2020 zes dorpshuizen strijden om deze prestigieuze titel. Aanmelden kan via dorpshuisvanhetjaar.nl.

Angelique Krüger doet voor Omroep Gelderland wederom verslag van de wedstrijd en gaat langs bij de zes finalisten. Tijdens zeven afleveringen, die in het najaar van 2020 worden uitgezonden, gaan de genomineerden de strijd met elkaar aan. De zes finalisten krijgen allemaal 750 euro. Het winnende dorpshuis krijgt daarbovenop nog 2.500 euro én de titel ‘Dorpshuis van het jaar 2020’.

Aanmeldingen open

Maar voor het zover is, kunnen alle dorpshuizen in Gelderland zich allereerst aanmelden voor de verkiezing. Een deskundige jury zal de aanmeldingen behandelen en zes finalisten kiezen. Vanaf 14 april is het mogelijk jouw dorpshuis aan te melden voor de verkiezing.

De wedstrijd mag dan Dorpshuis van het Jaar heten, maar alle ontmoetingsplekken in Gelderland - zowel in stad als in dorp - kunnen zich aanmelden. Aanmelden is mogelijk tot 1 juni en kan gemakkelijk via dorpshuisvanhetjaar.nl/aanmelden.

Samendoen en toegankelijkheid

Voor de verkiezing wordt gezocht naar dé plek in een dorp of wijk in Gelderland waar mensen elkaar ontmoeten. Een plek voor en door inwoners. Ook dit jaar zijn er hoofdthema’s waarop de finalisten beoordeeld worden. Zo staat het thema ‘samendoen’ centraal in 2020.

Dit kan over van alles gaan. Over verbindingen tussen jong en oud, verbindingen met minderheden of misschien heeft jouw dorpshuis wel een buurtmoestuin waar ook de voedselbank gebruik van mag maken? Elke manier van verbinden die vernieuwend is, kan een aanknopingspunt zijn om de interesse van de jury te wekken.

Daarnaast wordt in 2020 ook de toegankelijkheid van een dorpshuis meegenomen in de beoordeling. Hoe toegankelijk is jullie dorpshuis voor mensen met een beperking? Bij een beperking kan het gaan om een fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperking. Jan Troost zal als expert een bezoek brengen aan alle zes finalisten. De verkiezing Dorpshuis van het Jaar 2020 wordt mogelijk gemaakt door De Leefbaarheidsalliantie Gelderland, Omroep Gelderland en Provincie Gelderland.

