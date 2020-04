Armin ziet Abraham en viert bijzondere verjaardag

Het werd een rondrit langs vier adressen in een versierde BMW cabrio. Armin werd opgehaald bij zijn werkgever Mineralz in Zevenaar. Daar kreeg hij het bekende Abraham-pak aan. Vervolgens ging de rit naar zijn vader waar hij een cadeau in ontvangst mocht nemen: een flesje whisky.

De tweede stop was bij Armins eigen woning waar een vier meter hoge opgeblazen Abraham voor de deur stond. Armin zelf is matig enthousiast: 'Ik houd er helemaal niet van om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Maar deze Abraham is wel cool'. Ook kreeg hij van de buurvrouw een grote taart.

Vandaar trok de karavaan naar zus Evelien in Duiven. Hier werd Armin verrast met een reusachtige chocoladepaashaas. 'Ik krijg al sinds m'n 18e een chocoladepaashaas van m'n zus. Want ik had vroeger een haas als knuffel', verklaart Armin.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder:

Paardrijden

Maar de kers op de taart was het bezoek aan Buffelboerderij Arns in Zevenaar, waar Armins ultieme wens in vervulling ging. Zijn hele leven heeft hij geroepen dat hij keihard op een paard wil rijden, en dat ook zou kunnen. Terwijl hij nog nooit paardrijles heeft gehad en slechts één keer eerder op een paard heeft gezeten.

De Abraham brengt het er veilig van af. 'Het mocht nog wel harder', zegt hij enthousiast als hij het paard afstapt dat voor de gelegenheid het getal 50 op zijn bil geschoren heeft gekregen. 'Ze hebben me goed te grazen gehad'. Hij lacht: 'Mijn vrouw wordt bijna 50. Wat ze mij nu flikt, krijgt ze vierdubbel terug'.