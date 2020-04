Wollige grasmaaiers aan de slag in Doesburg

De ooien van vervangen daarmee het maaiwerk met machines. In het voorjaar wordt het gras weggehaald, zodat kruiden en bloemen de ruimte krijgen om te groeien. De schapen verspreiden ook zaden, vruchten en plantdelen voor een rijkere vegetatie. Deze variatie zorgt voor aantrekkelijk grasland voor dieren, zoals vlinders en bijen. Zo is volgens schaapsherder Rutger Ebbers van Schot Schapenbegrazing de bijenpopulatie er enorm toegenomen.

De schapen van Schot worden verder onder meer ingezet in Doetinchem, de dijken bij Zevenaar en in het bos van 's Heerenberg. Ook in andere plaatsen in onze provincie worden de dieren ingezet als grasmaaiers. Zo gaat in Eefde en Zutphen een andere schaapskudde uit Eefde grazen.

'Succesvolle proef'

In Doesburg begon het vier jaar geleden met een pilot schapenbegrazing van de gemeente en afvalverwerkingsbedrijf Circulus-Berkel. 'Met deze proef is een seizoenlang onderzocht of schapenbegrazing op grotere gemeentelijke graspercelen een passende alternatieve maaimethode is. De pilot verliep succesvol en de kudde is inmiddels niet meer weg te denken uit Doesburg.', aldus Circulus-Berkel.

Foto: Omroep Gelderland