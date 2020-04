Alleenstaande asielkinderen zijn welkom in Nijmegen

Alleenstaande asielkinderen uit Griekse opvangkampen zijn welkom in Nijmegen. Nijmegen heeft zich daarmee met zo'n 30 gemeenten aangesloten bij de zogenoemde 'Coalition of the willing’ die ervoor pleit 500 van deze kinderen op te vangen in Nederland. Of en wanneer de kinderen ook daadwerkelijk, komen hangt vooral af van de medewerking van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol.

De Nederlandse gemeenten zijn opgeroepen hun solidariteit te betonen door de Stichting Vluchteling, Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland.

Catastrofe

In een brief aan alle Nederlandse colleges en gemeenteraadsleden schrijven ze dat de vluchtelingen en asielzoekers op op de Griekse eilanden hard getroffen zullen worden door het coronavirus. 'Het is wachten op een catastrofe. De leefomstandigheden op de eilanden zijn erbarmelijk. Er zijn onvoldoende medische voorzieningen en sociale afstand houden is onmogelijk.'

Als de eerste besmettingen de vluchtelingenkampen bereiken, zijn deze mensen volgens de organisaties volkomen kansloos. 'Mensen moeten daar weg, beginnend bij de meest kwetsbaren.'

Druk op kabinet

Er zijn dus inmiddels 30 gemeenten die zich aangesloten hebben bij de 'Coalition of the willing'. Daarnaast wordt in 31 gemeenten hard gewerkt aan moties of andere steunbetuigingen. 'Dat is hartverwarmend', aldus de drie organisaties die hiermee hopen het kabinet onder druk te zetten en zich aan te sluiten bij andere Europese lidstaten zoals Duitsland en Frankrijk, die al aangegeven hebben alleenstaande minderjarigen over te nemen.

Als er minderjarige vluchtelingen naar Nederland komen dan wordt de opvang verzorgd door het NIDOS, een organisatie die staat voor jeugdbescherming voor vluchtelingen. De opvang door NIDOS zal plaatsvinden in kleinschalige wooneenheden of opvanggezinnen. Mensen zijn die zich willen opgeven als opvanggezin kunnen zich aanmelden bij NIDOS.

Volgens de Nijmeegse wethouder Grete Visser is het nog te vroeg om te zeggen hoeveel kinderen er zouden kunnen komen naar de Waalstad en op welke termijn.