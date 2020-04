'Slim horloge kan corona voorspellen', denkt Nijmeegse professor

Terwijl allerlei deskundigen zich nu buigen over het ontwikkelen van een corona-app, start een Nijmeegse hoogleraar dinsdag al met onderzoek om met een slim horloge corona vroegtijdig op te sporen. Professor Bas Bloem van de Nijmeegse Radboud Universiteit doet al drie jaar bij parkinsonpatiënten onderzoek met een slim horloge. Dat zet hij nu ook in voor corona-onderzoek.

Het horloge ziet er niet futuristisch uit; eerder klassiek. Met duidelijk de tijd in beeld. Maar neuroloog en hoogleraar Bas Bloem heeft er hoge verwachtingen van. 'Dit horloge meet de bewegingen, de slaap, de hartslag, maar bijvoorbeeld ook de huidweerstand van de drager.'

Foto: Omroep Gelderland

Corona, SARS of ebola

'We weten dat als je verhoging of koorts hebt, je meer gaat zweten. Daardoor registreert dit horloge al voordat je het zelf in de gaten hebt dat je een infectie hebt. En het mooie is: het maakt het horloge niet uit of dat corona is, of SARS of ebola. Dus als dit blijkt te werken, zijn we ook klaar voor een volgende pandemie.'

Ik verwacht dat dit horloge Corona, Sars of Ebola vroeg kan signaleren Professor Bas Bloem

Vijfhonderd patiënten met parkinson die hij onderzoekt dragen al drie jaar dit horloge om te kijken of het meer inzicht kan geven in parkinson. Bloem verwacht dat het ook inzicht kan even in andere ziektes. 'Ik heb in drie dagen tijd toestemming gekregen voor uitbreiding van dit onderzoek. Dus ik kan meteen van start. En dat begint met vragen aan die 500 parkinsonpatiënten of ze ook mee willen doen aan dit onderzoek.'

De Nijmeegse professor Bas Bloem is een autoriteit op het gebied van onderzoek naar parkinson. Foto: Omroep Gelderland.

Een van die patiënten van Bloem is Guus Hendriksen uit Veenendaal. Hij wil graag meedoen. 'Het is een mooi en fijn horloge en ik hoef hem alleen maar één keer per dag in zijn laadstation te leggen. Dan worden alle gegevens automatisch verstuurd.'

Rare dingen

Bang voor zijn privacy is hij niet. 'Ik weet dat de gegevens supergoed versleuteld zijn en dat ze er geen rare dingen mee doen. En ik hoop dat het misschien in combinatie met een app een tijdig signaal kan geven dat er iets met je aan de hand is en dat je naar je dokter moet.'

Guus Hendriksen doet met het onderzoek om te kijken of dit horloge corona kan opsporen. Foto: Omroep Gelderland.

Dat laatste blijft nodig, zegt professor Bloem. 'Het horloge vertelt niet welke infectie je hebt. Maar kan misschien wel veel eerder waarschuwen dat je wat hebt en in quarantaine moet blijven om je omgeving te beschermen. We zien nu bij de corona-epidemie hoe belangrijk het is om snel te weten dat je besmet bent.'