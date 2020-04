Woonlasten in Rivierenland fors hoger door afval en ozb

De woonlasten in Rivierenland zijn dit jaar flink gestegen. Dat komt vooral door de afvalstoffenheffing, blijkt uit recente gegevens van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO). Buren is koploper met een stijging van 14 procent.

Het COELO berekent de woonlasten aan de hand van de Onroerende zaakbelasting (ozb), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing die geheven wordt. Alle gemeenten in de regio zitten boven de landelijk stijging van 5 procent voor een gezin met een eigen huis. Gezinnen in Buren zijn maar liefst 14 procent meer gaan betalen, Tielenaren 8 procent. Neder-Betuwe en West Maas en Waal kenden met 6 procent de laagste stijging. In de rest van Rivierenland is de stijging 7 procent.

Afval de grote boosdoener

De afvalstoffenheffing is de grootste boosdoener. Deze is in deze regio zo'n 20 procent gestegen. In heel Nederland is dit een kleine 8 procent. Vorig jaar was er in het gebied van Avri al een vergelijkbare stijging van deze belasting. Er is daarmee een einde gekomen aan de relatief lage afvalstoffenheffing die Rivierenland jarenlang gehad heeft. Gezinnen in de regio betalen nu met zo'n 292 euro, ongeveer een tientje meer dan de gemiddelde Nederlander.

De gemeente Buren (17,2 procent) en Tiel (10,5 procent) doen daarbij een flink beroep op de inwoners door de ozb te verhogen. Neder-Betuwe is de enige gemeente waar inwoners dit jaar minder ozb betalen (-1 procent). Dit was vorig jaar ook al zo (-2,5 procent).

West Betuwe in top 15

West Betuwe is veruit de duurste gemeente. Een gezin betaalt hier gemiddeld 1.009 euro aan woonlasten. Dit plaats de nieuwe fusiegemeente in de top vijftien van duurste gemeenten van Nederland. Deze lijst wordt aangevoerd door de gemeenten Bloemendaal, Wassenaar, Laren en Blaricum. Gemiddeld betaalt een Nederlands gezin dit jaar 776 euro aan de gemeente. In de gemeente Overbetuwe betaalt zo'n gezin slechts 595 euro.

Voor ondernemers heeft de Belastingsamenwerking Rivierenland in verband met de coronacrisis bijzondere mogelijkheden ingesteld om de betaling uit te stellen. Voor inwoners zijn de mogelijkheden tot uitstel, betalingsregelingen en kwijtschelding standaard.

Woonlasten Rivierenland 2020:

Gemeente Woonlasten gezin West Betuwe 1.009 Buren 971 Neder-Betuwe 910 Zaltbommel 865 Maasdriel 857 West Maas en Waal 850 Culemborg 836 Tiel 794 Overbetuwe 595

Bron: COELO