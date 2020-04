CORONAVLOG | 'Het gaat een beetje beter, maar ik durf dat bijna niet te zeggen'

Afdelingshoofd Antonie Bergers is voorzichtig, maar het gaat een beetje beter in het ziekenhuis. Dat betekent niet dat iedereen weer de straat op kan, zegt ze in deze coronavlog.

Na weken van slecht nieuws is er iets van licht aan de horizon: het lijkt rustiger te worden in de ziekenhuizen. In ziekenhuis Rivierenland in Tiel en in het CWZ in Nijmegen merken ze het. De extreme piek die werd gevreesd blijft uit, tot hun grote opluchting.

'We hadden de plannen klaarliggen ook andere afdelingen in te richten voor coronapatiënten', zegt Bergers. 'Dat hebben we gelukkig niet hoeven doen.'

Tweede golf

Ook in Nijmegen merkt verpleegkundige Janine Nieuwenhuis dat het wat minder druk is. 'Maar dat betekent niet dat we moeten verslappen', waarschuwt ze in de vlog. 'Ik ben een paar dagen vrij geweest. En dan zie ik mensen met z'n allen bij elkaar. Daar kan ik me wel boos over maken.' Als mensen weer losser worden, betekent dat wellicht grotere drukte in de ziekenhuizen. 'We willen beslist geen tweede golf.'

Ook Bergers is voorzichtig. 'Ik ben bijna bang om te zeggen dat het een beetje beter gaat. Dan denken mensen: ach... dan valt het wel mee, we gaan weer lekker naar buiten. Dat is dus nadrukkelijk niet de bedoeling', zegt ze.

Vuurwerkbrillen

Niet alleen de verpleegafdelingen zitten in een extreme tijd. Inkoper Aletta Manders van de Gelre Ziekenhuizen vertelt wat voor bijzondere dingen ze hebben meegemaakt op de inkoopafdeling. Bij haar in het ziekenhuis is het personeel vuurwerkbrillen gaan dragen ter bescherming. En dat werkt prima, hebben ze gemerkt.

