Zeldzame blauwoogmaki geboren in Apenheul

APELDOORN -

In de Apenheul in Apeldoorn is een zeldzame blauwoogmaki geboren. Deze diersoort is in het wild ernstig bedreigd. Er leven ook maar weinig maki's in dierentuinen, die bovendien ook niet vaak een jong krijgen. Het Apeldoornse park is daarom 'heel blij' met de geboorte van de maki, die Mahery is genoemd.