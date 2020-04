Zorghelden krijgen armbandje

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Ga er maar aan staan: bijna 1400 armbandjes. Een initiatief van onderneemster Anja Woudenberg van het Elburgse Juffertje Negen. Via sociale media riep ze op armbandjes te maken voor de zorghelden.

Blijk van waardering

'Die armbandjes hebben we gemaakt om een gebaar naar het personeel van het Sint Jansdal te maken', zegt Anja Woudenberg van Juffertje Negen. 'Als blijk van waardering.'

Want de verpleegkundigen werken natuurlijk aan de lopende band om het coronavirus te bestrijden. Dan is dit gebaar even een welkome afleiding. Dat vindt ook Pieter Immerzeel, hoofd kliniek van het Sint Jansdal-ziekenhuis: 'Ja, fantastisch. Superlief en ontzettend aardig en meedenkend dat mensen uit de samenleving zo kijken naar een ziekenhuis en zo meeleven met zorg die geleverd wordt en de drukte die wij ervaren. Dat wordt enorm gewaardeerd.'

Ambulances

Het idee voor de armbandjes kwam op een zondagmiddag: 'Toen hoorden we best veel ambulances op de snelweg met corona-patiënten uit Brabant die op weg waren naar ziekenhuizen hier in de regio. Ik was op dat moment armbandjes aan het maken en ik dacht: ik moet eigenlijk een armbandje maken voor het personeel van het Sint Jansdal.'

Helden van de zorg

Maar dan is 1400 armbandjes nog behoorlijk wat werk. En dus riep Anja hulp in via sociale media. En die hulp kwam massaal. Iedereen wil graag iets terug doen voor de zorgmedewerkers. En dat is volkomen terecht, vindt Anja: 'Voor mij zijn het allemaal helden, de helden van de zorg.'