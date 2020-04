Studentenpartijen trekken aan de bel over 'onduidelijke' coronaregels

Vier politieke partijen hebben kritiek op de huidige coronaregels. Die zijn voor samenlevende studenten onduidelijk en onhoudbaar, stellen ze in een gezamenlijk persbericht. Ze roepen op tot een landelijke richtlijn voor studentenhuizen in deze corona-tijd.

Veel studenten leven in de veronderstelling dat zij één huishouden zijn als ze met elkaar in één huis wonen. Ze eten daarom gezamenlijk en lopen met elkaar over straat, zonder anderhalve meter afstand te houden. Maar dat lijkt toch niet helemaal de bedoeling.

400 euro boete

Een studentenhuis wordt door politie en handhaving namelijk vaak niet gezien als één huishouden. Dat betekent dat iedereen verplicht die anderhalve meter afstand van elkaar moet houden, anders volgt er 400 euro boete per persoon.

Maar ook over die corona-regel is weer verwarring: In de ene stad geldt de anderhalve meter afstand alleen buitenshuis, ergens anders ook binnenshuis en weer ergens worden kleine groepen studenten op straat gewoon toegestaan.

Wageningen

Ook in Wageningen heerst er onduidelijkheid onder studenten, weet Mark Reijerman van studentenpartij Connect Wageningen. Hij kreeg verschillende mails en telefoontjes er over.

'Zo stonden vier huisgenoten met elkaar bij de voordeur en werden ze aangesproken dat dat niet mocht. Terwijl zij dachten dat het was toegestaan omdat ze samen in één huis wonen.'

Ook zouden handhavers een grote groep studenten die samen in hun tuin aan het eten waren, aangesproken hebben. Zij hebben en waarschuwing gekregen, vertelt Reijerman.

Landelijke richtlijn

Kortom, er is verwarring over welke coronamaatregelen gelden voor studenten uit één studentenhuis. Vier lokale politieke partijen in het land willen daarom graag een landelijke richtlijn die duidelijkheid geeft. Die roep komt van Connect Wageningen, STIP Delft, Student & Starter Utrecht en Student & Stad Groningen.

Als 'goed voorbeeld' verwijzen ze naar de aanpak in Delft. Daar worden studenten op eigen terrein gezien als één huishouden en hoeven ze in hun huis en tuin dus niet die anderhalve meter afstand te houden. In de publieke ruimte mogen de samenwonende studenten in Delft met maximaal twee personen samen over straat.

