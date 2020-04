Grote corona-uitbraak in gloednieuw verzorgingstehuis, er komt een onafhankelijk onderzoek

ZZG zorggroep uit Groesbeek laat onafhankelijk onderzoek doen naar wat er is gebeurd in woonzorgcentrum Mookerhof. Dit verzorgingstehuis in Mook werd geëvacueerd, omdat veel medewerkers ziek zijn door een grote uitbraak van het coronavirus.

Het pas geopende woonzorgcentrum had 'te maken met een grote en vroege besmettingshaard' van het coronavirus, meldt ZZG zorggroep dinsdag. Daarom werd 'het moeilijke en emotionele besluit' genomen om de 24 dementerende oude bewoners te verhuizen. Ze worden sinds zaterdag opgevangen in het zogenoemde herstelcentrum in Groesbeek.

Maandagavond plaatsten huisarts Marion de Bruin en columnist Marcel van Roosmalen in een tv-uitzending van Op1 vraagtekens bij het handelen van het woonzorgcentrum, waar respectievelijk hun vader en moeder zijn ondergebracht. Zo zei De Bruin dat personeel rondliep in 'een soort van slagersschortje en met een flodderig mondkapje op'. Ook kon ze gewoon doorlopen naar het appartement van haar vader, die besmet is met het coronavirus.

'Kwaliteit zorg niet op niveau'

In een reactie op die uitzending zegt ZZG zorggroep dat 'ondanks grote inspanningen van alle betrokken medewerkers onder bijzonder moeilijke omstandigheden de kwaliteit van zorg en communicatie in Mookerhof niet op niveau hebben kunnen houden'. De focus lag volgens een woordvoerder in eerste instantie op de evacuatie.

Zes bewoners en 20 van de 34 medewerkers zijn positief getest op corona. Het onderzoek moet onder andere uitwijzen hoe het virus zich zo breed in het gloednieuwe gebouw kon verspreiden.

Mookerhof is een van de 26 zorglocaties van ZZG zorggroep. Ander locaties bevinden zich onder meer in Nijmegen, Berg en Dal en Wijchen.