Ervaar het boerenleven in de marathon van De Boer Is Troef

Tussen de koeien, in de mestlucht en worstelen met de bijkomende problemen: woensdag duik je bij Omroep Gelderland in het boerenleven. We zenden, om al het coronanieuws even aan de kant te kunnen zetten, een marathon uit van De Boer Is Troef.

Esther Stegeman gaat in de tien afleveringen op bezoek bij boeren uit diverse sectoren in de land- en tuinbouw in Gelderland. Deze boeren staan op het punt het roer om te gooien of hebben al een duidelijk andere keuze gemaakt in de bedrijfsvoering; bijvoorbeeld omdat een zoon of dochter het bedrijf over gaat nemen, het bedrijf verkocht gaat worden, ze anders gaan produceren (bijvoorbeeld biologisch) of omdat ze iets anders gaan doen naast het boerenbedrijf. Dit doen ze omdat ze in de huidige setting niet verder willen of kunnen. Staan ze onder druk van de huidige regelgeving of is er een andere reden waarom ze het roer omgooien?

Drijfveren van de boer

Je komt er achter doordat Esther een dag meeloopt op het boerenbedrijf. Ze helpt mee met de dagelijkse werkzaamheden en ontdekt wat de drijfveren van deze boer zijn om het anders te gaan doen. Een verhaal van mogelijkheden en onmogelijkheden. Wat zijn de huidige regels waar een boer zich aan moet houden en wat betekenen ze voor de bedrijfsvoering en het gezinsleven? Hoe gaan ze er mee om en over welke bedragen hebben we het eigenlijk?

Een programma dat ons net iets meer laat zien dan het dan het dagelijkse leven van een Gelderse agrariër.

Hoe laat?

Woensdag zie je tussen 12.00 en 17.00 uur tien afleveringen, die eerder zijn uitgezonden van tussen april 2016 en oktober 2019.