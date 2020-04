'Groep jongeren houdt zich niet aan coronaregels', stelt burgemeester van Nijmegen

De meeste mensen houden zich goed aan de regel om niet met meer dan drie mensen bij elkaar te komen en om anderhalve meter afstand te houden. Maar er is ook een groep jongeren die zich onttrekt aan de regels. ‘Zij spatten uiteen zodra ze handhavers in het vizier krijgen’, aldus burgemeester Bruls in een brief aan de gemeenteraad.

De groep overtreders die zich in parken en dergelijke ophoudt om bijvoorbeeld in de zon van een wijntje te genieten is makkelijk aan te spreken door handhavers en wordt bovendien steeds kleiner.

Beboeten

Maar Bruls vervolgt: ‘De tweede groep is een blijvende uitdaging voor de handhaving. Met enige regelmaat is hier sprake van een kat- en muisspel. Hier zetten we actief op in.’ Dat gebeurt enerzijds door de groep op sommige plekken in te sluiten en te beboeten zoals op 7 april bij een groep van 23 jongeren in Hatert gebeurde.

Anderzijds probeert de gemeente online interessant aanbod te bieden, zoals de Stedelijke Informatiepunten (STIPS) die dagelijks een zogenoemde challenge online zetten. Al denkt burgemeester Bruls dat dit online aanbod voor een hardnekkig groepje jongeren ook geen soelaas biedt.

Het paasweekend is volgens de burgemeester relatief rustig verlopen al was er op sommige moment wel sprake van ‘asociaal gedrag’. Donderdagavond leidde dat nog tot een gezamenlijke actie van politie en Toezicht op de Waalkade waarbij een flink aantal jongeren bekeurd is. De volgende ochtend is het basketbalveldje daar afgesloten voor publiek.

Koningsdag en Ramadan

Burgemeester Bruls heeft extra aandacht voor komende evenementen zoals Koningsdag en Ramadan. Bij eerst genoemde gelegenheid hoopt hij dat mensen zelf zo verstandig zijn om geen kleedjesmarkt te houden in het Goffertpark, omdat hierbij de anderhalve meter afstand niet goed mogelijk is. Bruls: ‘Ik hoop op eigen verantwoordelijkheid maar zo nodig zullen handhavers de mensen wel een handje helpen.’ Ook tijdens de Ramadan hoopt hij erop dat gelovigen afzien van het gebruik om na zonsondergang bij elkaar te komen om samen gezellig te eten.

Dak- en thuislozen worden momenteel over meerdere extra locaties verdeeld zodat ze minder dicht op elkaar hoeven te zitten. Voor buitenlanders die geen Nederlands kunnen, worden zogenoemde interculturele maatjes ingezet om hen bij te staan.

Jongeren buiten beeld

Bureau Leerplicht dat er normaal op toeziet of jongeren wel naar school gaan, ziet momenteel dat bepaalde kinderen helemaal niet bereikt worden met het online leren. Dat zijn lang niet altijd de jongeren die eerder al in beeld waren bij de inspecteurs. Wethouder Grete Visser denkt dat dit vaak te maken heeft met twee verdienende ouders die geen tijd hebben voor ondersteuning van hun kinderen. Visser: ‘Deze tijd vraagt gewoon veel van iedereen.’

Wat betreft uitkeringen gaat de gemeente in deze tijd soepeler om met de regels. Zo hoeven jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen niet eerst twee tot vier weken te zoeken naar werk, aangezien er momenteel bijna niets te krijgen is.

Gevolgen voor cultuur

Ook voor culturele organisaties zijn er grote gevolgen door de coronacrisis. Zo lopen de Schouwburg en de Vereeniging tachtig procent van hun inkomsten mis. Daarna vallen de hardste klappen bij filmhuis LUX en popzaal Doornroosje, zo zegt wethouder Vergunst. Museum Het Valkhof en culturele instelling De Lindenberg hebben relatief minder te lijden van de crisis, omdat ze voor een groot deel afhankelijk zijn van subsidie. De cultuursector als geheel loopt deze periode zo'n 1,5 tot 2 miljoen euro mis.

Op 9 april heeft Bruls nog overlegd met de stichting Vierdaagsefeesten en de stichting De 4DAAGSE Bruls daarover: 'In gezamenlijkheid is afgesproken dat een besluit over het al dan niet doorgaan van de Vierdaagsemarsen en Vierdaagsefeesten wordt genomen na de besluitvorming van de regering op 21 april over het maatregelenpakket na 28 april en 1 juni.'