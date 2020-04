Manon haalt haar recepten uit stoffige archieven

Als historica en kok hoeft Manon Henzen zich niet te vervelen tijdens de coronacrisis. 'Deze periode lijkt wat eten betreft wel een klein beetje op de Tweede Wereldoorlog; de import en export ligt vrijwel stil en men is meer afhankelijk van producten die in de directe omgeving te verkrijgen zijn. Dit verhoogt de creativiteit in de keuken.'

Want dat is wat de Nijmeegse doet, met lokale producten de lekkerste recepten op tafel toveren. Haar recepten haalt ze uit stoffige archieven en sommige gerechten werden al voor de Middeleeuwen gemaakt in Nederland.

Als student geschiedenis had Manon een schilderijtje van een Romeinse taart aan de muur hangen. Na een aantal jaren probeert ze de taart en het recept te achterhalen en de rest is geschiedenis. De historica schreef al diverse kookboeken vol met recepten uit de Romeinse tijd, de Middeleeuwen, de Gouden Eeuw en de Renaissance.

'Aardappels, groente en vlees is pas iets van de laatste honderdvijftig jaar, de Hollandse keuken was tot in de 19e eeuw hartstikke divers.'

Kookworkshop in Italië

In 'normale' tijden geeft Manon kookworkshops in haar historisch kookatelier, maar door de coronacrisis is dit niet mogelijk. Ook zou de kok binnenkort een culinaire reis maken naar Toscane om daar een groep fijnproevers een week te overladen met de mooiste gerechten uit Italië.

'Ik baal er ontzettend van dat deze reis niet door kan gaan, ik heb deze moeten verzetten naar 2021. Gelukkig gaat vrijwel de hele groep dan alsnog mee als het weer veilig is, uiteraard.'

Beluister het interview.

75 jaar vrijheid

Manon heeft tot en met 30 april ook een rubriek op de site '75 jaar vrijheid' van Omroep Gelderland. Daar deelt ze elke dag een oorlogsrecept in het kader van 75 jaar vrijheid.