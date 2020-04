Vijf prominenten uit de Gelderse sport vertellen hun verhalen

Omroep Gelderland start vanavond met een serie waarin spraakmakende figuren uit de sport hun licht laten schijnen over het leven van nu. In columns vertellen vijf Gelderlanders beurtelings hun eigen openhartige verhaal.

Na de serie over sporters in Coronatijd zijn het de komende drie weken vooral bestuurders en voormalig topsporters uit Gelderland die aan het woord komen. In een soort dagboek of column beschrijven deze ervaren kenners wat de 'nieuwe tijd' met ze doet. Ze geven hun mening over de gevolgen van de sport waarin ze zelf groot werden of over hoe ze momenteel zelf omgaan met de actualiteit.

Aftrap voor Looijen

Vanavond (vanaf 20.00 uur te lezen) wordt op deze site de aftrap verzorgd door Leen Looijen, één van de iconen van voetbalclub NEC die op de achtergrond nog altijd (technisch) actief is voor de Nijmeegse club. Hij werkte ook bij Vitesse en De Graafschap en schreef een boek.

(foto Omroep Gelderland)

De andere vier columnisten zijn:

* Jochem Schellens. De Arnhemmer werkte zich op tot algemeen directeur van Papendal. Het sportcentrum in de bossen bij Oosterbeek verwierf onder zijn leiding mondiale bekendheid en internationale allure, zeker na een grondige renovatie van het complex. Honderden topsporters trainen en studeren er dagelijks.

(eigen foto)

* Bas van de Goor (foto ANP) uit Apeldoorn won als volleyballer olympisch goud in 1996, maar was ook drie keer de beste met een Italiaanse club in de Champions League. Hij zet zich al jaren in om de levenskwaliteit van mensen met diabetes te verbeteren door sporten en bewegen. Van de Goor kreeg zelf diabetes toen hij op topniveau actief was. Hij overwon lymfeklierkanker.

* Bart Voskamp werd geboren in Wageningen en was voormalig profwielrenner tussen 1993 en 2005 (zie archieffoto onder). Hij stond onder meer bekend als meesterknecht voor sprinter Jeroen Blijlevens. Voskamp was enkele jaren directeur van de ENECO Tour en actief als analist bij de NOS. Hij verzorgt nu onder meer fietsclinics en woont in Zetten.

Voskamp als wielrenner actief (foto ANP)

* Martin Mos, nu bijna vijf jaar voorzitter van De Graafschap. Mos reist voor zijn bedrijf Coo Springer de hele wereld over maar ook de geboren Groninger zit tegenwoordig gekluisterd aan huis in het lommerrijke Wehl. De flamboyante voorzitter van de Superboeren staat bekend om zijn uitgesproken mening die hij nooit onder stoelen of banken steekt.

foto Omroep Gelderland