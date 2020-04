Nijmegen: toch geen zorgwoningen op voormalige Intersport-locatie Doddendaal

Er komen toch geen zorgwoningen op de voormalige Intersport-locatie bij Plein 1944. Zorgorganisatie De Waalboog, woningcorporatie Woonwaarts en de gemeente Nijmegen hebben de onderhandelingen over ontwikkeling van zorgwoningen aan de Doddendaal afgebroken. Volgens deze partijen is er onvoldoende voortgang in de ontwikkeling vanuit initiatiefnemer Dornick BV.

Op de voormalige locatie van Intersport aan de Doddendaal zou door Dornick BV een woonzorggebouw worden ontwikkeld van negen verdiepingen, waarvan de bovenste drie verdiepingen bestemd zouden zijn voor zorgwoningen. Hiervoor diende Dornick in augustus 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. De gemeente wilde graag zorgappartementen in het centrum van Nijmegen en heeft Woonwaarts gevraagd de zorgwoningen af te nemen van de initiatiefnemer en deze te verhuren aan de Waalboog. De Waalboog wilde bestaande zorgwoningen vervangen door nieuwe woningen die passen binnen haar visie op wonen en zorg op deze locatie. 'Daarbij was een streven om ouderen, zorgbehoevenden en mensen met (functie)beperkingen geïntegreerd te laten blijven wonen in hun wijk met de benodigde zorg en dienstverlening', laat het Nijmeegse college weten.

'De Waalboog heeft zicht nodig op realisatie om de zorgplaatsen voor de cliënten in de nabije toekomst te kunnen garanderen', laat het college weten. 'Daarom was er een einddatum gesteld om deze zekerheid te verkrijgen. Die datum was 1 april 2020. Helaas heeft de initiatiefnemer niet binnen de gestelde termijn gereageerd. Het ongewisse tijdspad is uiteindelijk de reden geweest voor de Waalboog en Woonwaarts om definitief de onderhandelingen af te breken.’

Wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) is teleurgesteld. ‘Natuurlijk hadden we hier graag zorgwoningen gerealiseerd gezien. Dat is ook een oude wens van de gemeenteraad. Maar een verdere, goede uitwerking van de bouwplannen is er niet gekomen. Ook de onderbouwing van de bouwkosten niet, terwijl we als gemeente zelfs nog geld hadden gereserveerd om mee te betalen aan het onrendabele deel.’

De samenwerking als zodanig voor dit project is nu in zijn geheel van de baan. Dornick BV is wel eigenaar van het perceel. ‘Het is jammer dat het nog steeds braak ligt op die locatie’, vindt Vergunst. ‘We hopen dat Dornick nog met een plan komt voor deze locatie waar ze een vergunning voor kunnen aanvragen. Maar we kunnen het als gemeente niet afdwingen, want we hebben er geen betrokkenheid bij.’

De Waalboog vervolgt haar zoektocht naar alternatieve huisvesting voor haar cliënten. Gezocht zal moeten worden naar een alternatieve locatie in het centrum of, aangezien de ruimte hier beperkt is, dit zoekgebied uit te breiden naar bijvoorbeeld Waalfront of de stationslocatie of een andere locatie uit het planningskader. De Waalboog verbouwt binnenkort ook haar locatie Joachim en Anna.

