'Detailhandel op Achterdoelen in Ede nauwelijks mogelijk'

Voor het gebied van de Achterdoelen, Doelenstraat en Vendelstraat in Ede is er maar een conclusie te trekken: er zullen andere functies nodig zijn, zoals horeca, gezondheid, leisure en sport om grote leegstaande panden te vullen in plaats van retail. De toekomst voor de Achterdoelen als winkelgebied is 'lastig tot onmogelijk.' Dat staat in de schriftelijke beantwoording op raadsvragen van Stephan Neijenhuis van D66 over de leegstand aan de Achterdoelen.

Sinds het onderzoek naar verhuizing van Cultura gestopt is, heeft de gemeente geregeld contact gehad met de pandeigenaren. Uit deze gesprekken is duidelijk geworden dat retail eigenlijk niet mogelijk is. De invulling van de leegstaande panden vindt het Edese college een zaak voor de pandeigenaren.

Toekomst

Burgemeester en wethouders hebben op dit gebied een duidelijk toekomstbeeld. In de beantwoording staat te lezen: 'De toekomstige invulling ligt inderdaad niet meer in de sfeer van detailhandel. De fundamentele vraag is welke rol de gemeente op zich neemt bij het verlevendigen van het centrum. In de visie op het Levendig Centrum wordt deze rol beschreven als aanjager, facilitator en investeerder in het openbare gebied.'

Leegstand is volgens het college primair een verantwoordelijkheid van de pandeigenaren. 'Van hen mag een proactieve houding worden verwacht bij oplossing van hun probleem. Pandeigenaren moeten zelf goede invulling van hun panden vinden. Het overnemen van deze verantwoordelijkheid zou tot onaanvaardbare financiële en juridische risico´s voor de gemeente leiden.'

Online

Het Edese college ziet een duidelijke daling van fysieke aankopen: 'Steeds meer worden aankopen online gedaan. We zien vooral dat het middensegment daar last van heeft. De hoge en lage segmenten blijven het relatief goed doen.' Het college is ervan overtuigd dat deze trend zich in de komende jaren verder zal voortzetten, er komt in de toekomst steeds minder vraag naar winkelvloeroppervlak. 'Met de wetenschap van nu zouden we waarschijnlijk niet in de jaren '90 en '00 voor de grootschalige uitbreidingen hebben gekozen. Maar de realiteit is dat er nu teveel winkelmeters zijn in Ede-centrum en dat het overschot, en dus de leegstand als we niet ingrijpen, alleen maar zal toenemen.'

Cultuur

Op dit moment wordt er gewerkt aan een groter cultuuraanbod in het Edese centrum, en gelijkertijd een verrijking van de visie op het Edese centrum. Na de zomer hoopt het college hier meer over te kunnen melden en neemt de raad mee in het proces wat gaande is.

Foto: Omroep Gelderland