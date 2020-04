Nijmegen maakt splitsen woningen makkelijker door verruiming parkeerregels

Pandeigenaren die een woning willen opsplitsen in gebieden waar betaald parkeren geldt, krijgen meer ruimte om parkeren op straat mogelijk te maken. Zo wil het Nijmeegse college iets doen aan de woningnood in de stad. In principe moet een eigenaar de parkeerbehoefte van bewoners oplossen op eigen terrein. Als dit absoluut niet kan, wil het college toestaan dat een deel van de parkeerbehoefte op straat kan worden opgelost met bewonersvergunningen.

Woningtekort

Met deze maatregel wil het college het aantrekkelijker maken om in grote panden extra woonruimte mogelijk te maken. Nijmegen staat in de top drie van Nederlandse regio’s met een tekort aan (betaalbare) woningen. ‘Dit terwijl er heel veel vergunningsaanvragen zijn voor het splitsen van panden in meerdere zelfstandige wooneenheden’, zegt wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks). ‘De parkeerregels waren daarbij steeds de bottleneck.’ Daarom zoekt de gemeente naar mogelijkheden om het aanbod te verruimen.

Doorstroming

Deze maategel moet als bijkomend voordeel hebben dat het splitsen van woningen voorziet in de behoefte van bewoners om door te stromen vanuit kamerverhuurpanden. ‘De nieuwe parkeermaatregel stimuleert dus niet een verdere groei van kamerverhuurpanden, maar juist van zelfstandige wooneenheden voor bijvoorbeeld starters op de woningmarkt’, laat het college weten. ‘Uiteraard blijft het basisprincipe dat daar waar mogelijk parkeren op eigen terrein moet worden opgelost. Ook moet bij splitsing worden voldaan aan het bestemmingsplan en is een vergunning nodig voor de bouwkundige wijzigingen.’

Parkeervergunningen

Voor een gesplitste woning in een betaaldparkerengebied kan straks per bewoner één vergunning worden aangevraagd. Per pand worden er maximaal vijf parkeervergunningen vergeven. ‘Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld twee bewoners met aparte adressen in hetzelfde pand ieder één parkeervergunning kunnen aanvragen, in totaal dus twee. Voor een pand met 10 bewoners die apart staan geregistreerd als bewoners geldt dat zij in totaal vijf vergunningen kunnen aanvragen omdat dit het maximum is.’

Uitzonderingen

Twee gebieden zijn uitgezonderd van de nieuwe regel. Ten eerste de zone centrum, het gebied aan de binnenzijde van de singels, uitgezonderd de locaties Molenpoortdak, Passage Molenpoort. Ten tweede zone B: de ringstraten en omgeving. ‘Daar blijft het maximum van één bewonersvergunning per adres of adressengroep in hetzelfde pand voor autoparkeren bestaan. De ruimte is hier namelijk zeer schaars en er is veel aanbod van alternatief vervoer per fiets of ov.’

Toename parkeerdruk voorkomen

De maatregel wordt alleen ingevoerd op locaties waar betaald parkeren geldt. Dit is om een sterke toename van de parkeerdruk te voorkomen. ‘Juist omdat we dit alleen in gereguleerd gebied doen, hebben we zicht op het effect op de parkeerdruk’, zegt wethouder Tiemens. ‘We kunnen als gemeente snel ingrijpen als de parkeerdruk verandert. Merken we dat de bezettingsgraad op 90 procent komt, dan treedt er vanaf dat moment een wachtlijst in werking.’

'Liever dan verkamering'

Stadspartij DNF is blij met de maatregel, omdat het een drempel wegneemt die op zichzelf tot de keuze voor het verkameren van panden leidt. ‘Verkamering levert relatief veel overlast op’, zegt fractievoorzitter Wendy Grutters. ‘Slechte huurbazen, situaties met afval, niemand in huis die zich verantwoordelijk voelt. Als je een pand bezit en je wilt er niet zelf gaan wonen, dan kun je het hele pand proberen te verhuren, het pand verkameren of splitsen in meerdere zelfstandige wooneenheden. We weten uit onderzoek dat er vooral behoefte is naar zelfstandige eenheden en veel minder tot zelfs niet behoefte is aan extra kamers. Het inzetten van zelfstandige eenheden voldoet aan de vraag terwijl extra kamerbewoning dat niet doet. Ik denk dat het heel goed is dat het college de drempel van de parkeerregels wegneemt om ervoor te zorgen dat het creëren van meer zelfstandige wooneenheden makkelijker wordt. Ik ben wel benieuwd wat het met de parkeerdruk op straat gaat doen.’

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7