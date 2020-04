Herdenking 4 mei op ereveld Loenen live bij Omroep Gelderland

De militaire herdenking op het Nationaal Ereveld in Loenen is op 4 mei live via Omroep Gelderland te volgen. De begraafplaats is die dag gesloten voor bezoekers, aldus de Oorlogsgravenstichting. Dat komt door alle maatregelen tegen het coronavirus.

Het Nationaal Ereveld in de bossen bij Loenen telt bijna 4000 graven van militairen en burgers die sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog. Op de begraafplaats rusten verder ook verzetsstrijders en Engelandvaarders. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw worden in Loenen ook militairen en burgers begraven die tijdens humanitaire of vredesmissies omkwamen.

Elk jaar is er op 4 mei een grote herdenking in Loenen. Die is nu alleen als uitzending te volgen via Omroep Gelderland. De uitzending begint die dag om 13.30 uur en duurt tot 14.30 uur.

In de dagen rond de herdenking is het ereveld beperkt open voor bezoek van nabestaanden, tenzij het te druk wordt. Dan gaat de begraafplaats alsnog dicht. De Oorlogsgravenstichting adviseert mensen om thuis te blijven.

Grebbeberg

De herdenking op de Grebbeberg, net over de provinciegrens bij Rhenen, is op 4 mei ook alleen als uitzending te volgen. Daar ligt een militair ereveld voor de 400 militairen die in de meidagen van 1940 omkwamen langs de Grebbelinie.

Sinds 1946 worden er nog regelmatig militairen herbegraven die elders in Nederland sneuvelden en die ergens anders waren begraven. Daarom telt het ereveld op de Grebbeberg in totaal ruim 850 graven.