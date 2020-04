Opnieuw aanhoudingen voor woningovervallen met witte maskers en ramkraak

Bij de overval in maart vorig jaar in Vierhouten overvielen twee gewapende en gemaskerde mannen een woning aan de Tongerseweg. Ze sloten de bewoners op, doorzochten de woning en gingen er daarna met hun auto vandoor.

De politie denkt dat de verdachten ook betrokken waren bij een overval in januari aan de Zuiderzeestraatweg in Hierden. Ook daar gingen de daders er met een auto vandoor. Die auto werd dezelfde dag teruggevonden in Harderwijk.

Ramkraak met gestolen auto

In februari was het weer raak. Toen werd een auto gestolen van de bewoners van een woning in Ermelo. Die auto werd later gebruikt bij een ramkraak op een juwelier in Harderwijk.

Bij het onderzoek heeft de recherche meerdere keren de hulp van het publiek ingeroepen. Onder meer in BureauGLD en Opsporing Verzocht werd aandacht besteed aan de overvallen. Met de aanhoudingen is het onderzoek volgens de politie nog niet afgerond. De drie verdachten zitten vast en het onderzoek gaat verder.

