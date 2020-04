Mannen hebben niets te zoeken bij transportbedrijf in Duiven

De beelden die we laten zien dateren van zaterdag 25 januari.

Twee mannen lopen die avond rond 22.30 uur het terrein van het transportbedrijf aan de Dijkgraaf in Duiven op. Ze openen de achterklep van een oplegger en kijken of in de trailer iets ligt wat ze interessant vinden om mee te nemen.

Na enige tijd verlaat het tweetal het terrein. Naderhand wordt ontdekt dat meerdere opleggers zijn opengebroken. Ook zijn er vernielingen aangericht.

De politie in Duiven ontvangt graag tips. Herken je beide mannen of heb je andere informatie die in het belang kan zijn van het onderzoek? Je kunt de tiplijn bellen op 0800-6070 of, als je anoniem wenst te blijven, Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Het zaaknummer is: 2020079737. Op de website van de politie kun je een tipformulier invullen. Dat vind je hier.