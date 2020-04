'Alcoholmisbruik, ingeslagen ruiten en wildplassen', arbeidsmigranten veroorzaken overlast

Geluidsoverlast, overmatig alcoholgebruik, ingeslagen ruiten en urineren in groenvoorzieningen. Bewoner Richard Wiekstra luidt de noodklok over de woningen met arbeidsmigranten bij hem in de Bladelstraat in de wijk De Laar-West. Hij vraagt de Arnhemse politiek om hulp.

Een jaar geleden werd het eerste huis verkocht, vertelt Wiekstra. Volgens hem aan een 'zogenaamde huisjesmelker'. 'Een paar maanden later het tweede en nu is het derde huis door dezelfde eigenaar gekocht.' Dat huis zou voor een vriend van de eigenaar zijn. 'Daar zitten nu Roemeense mensen in.' Op een blok van zes is dat volgens Wiekstra 'niet goed voor de leefomgeving'.

'Acht of negen in één huis'

In de eerste twee huizen wonen volgens hem grote groepen arbeidsmigranten. 'Soms wel acht of negen in één huis. En in de weekenden is het feest, dan komen er meer.'

Ook het feit dat er telkens andere mensen zitten, ervaart Wiekstra als een probleem. 'Je ziet om de zoveel tijd weer een nieuwe groep met koffers en tassen door de straat lopen, waardoor je op den duur niet meer weet wie er nu wel of niet woont.' De sociale controle is hierdoor volgens hem zoek.

'Van sommige groepen heb je weinig last en anderen gaan feestend de week door. Die zie je waggelend door het huis gaan.'

'Dronken over straat'

'Als ze geen sleutel hebben, klimmen ze over de schutting', vervolgt Wiekstra. 'Laatst liep er iemand dronken over straat te schreeuwen omdat hij zijn voet had bezeerd.' Ook staan de arbeidsmigranten volgens hem in 'groenvoorzieningen te urineren'. 'Ze trekken door de buurt en staan in poorten en steegjes. Of buurvrouwen worden bekeken tijdens het ramen zemen.' Het maakt dat 'mensen zich niet echt meer veilig voelen'.

Op een foto is een ingeslagen ruit met bloedsporen te zien. Volgens Wiekstra veroorzaakt door iemand die geen sleutel had. 'Ook is goed te zien dat er een bed staat, de berging wordt namelijk regelmatig als slaapplek gebruikt als er veel mensen verblijven.'

'Jaar verder met klachten'

Verschillende buurtbewoners zouden al aan de bel hebben getrokken bij de gemeente. 'We zijn nu een jaar verder met klachten indienen en hebben niet echt het idee dat er naar ons geluisterd wordt', schrijft Wiekstra aan de gemeenteraad.

De gemeente laat weten de situatie te kennen en zich voor te kunnen stellen dat bewoners overlast ervaren. 'We waren beleid aan het voorbereiden dat eisen stelt aan kamerbewoning en woningsplitsing', legt een woordvoerder uit. 'Daarmee voorkomen we in de toekomst zulke situaties. In de plannen hebben we ook extra capaciteit voor handhaving opgenomen, zodat we meer aandacht kunnen hebben voor bijvoorbeeld overbewoning, brandonveilige situaties of illegale splitsing.'

In de tussentijd roept de gemeente mensen op om overlast altijd te melden. 'Dan weten we ervan en kunnen we kijken of en hoe we het op kunnen lossen.'

'Voorkom dit soort huisjesmelkers'

Wiekstra wil dat de gemeente ervoor zorgt dat er niet nog meer huizen door 'dit soort huisjesmelkers' worden gekocht om er arbeidsmigranten in te plaatsen. 'Dat moet toch niet zo heel moeilijk zijn.'