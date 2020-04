'Wat gaat Apeldoorn doen om 5G-vandalisme tegen te gaan?'

Wat gaat Apeldoorn doen om de mogelijke dreiging van 5G-tegenstanders in te dammen? Dat wil de Apeldoornse politieke partij Groei & Toekomst weten van het college. De partij maakt zich zorgen om vernielingen en brandstichtingen bij 5G-masten in Nederland.

Tegenstanders van 5G-zendmasten laten zich in toenemende mate horen, door vernielingen aan de palen aan te richten. Zij willen de 5G-masten niet, omdat zij denken dat ze ziek worden van de straling die de zendmasten afgeven.

Omdat de 5G-masten ook gecombineerd worden met 'gewone' masten die voor mobiele telefonie en het C2000-netwerk worden gebruikt, bestaat door vandalisme de kans dat communicatie met nooddiensten platgelegd wordt.

Agressief en vijandig

In de vragen stelt Lilian Haak van Groei en Toekomst: 'De gemeente Apeldoorn, de raad en het college zijn in de afgelopen periode op een niet-coöperatieve wijze benaderd door 5G tegenstanders.'

Zij vervolgt: 'De toon die deze tegenstanders daarbij kozen is door sommigen als agressief en vijandig ervaren.' Want ook Apeldoorn is al enige tijd bezig de gemeente 5G-klaar te maken.

Maatregelen?

Concreet wil Haak weten of het college op de hoogte is van die dreigingen en wat de dreiging van vandalistische acties in Apeldoorn is en of daar ook maatregelen tegen genomen worden.