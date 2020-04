Politieman Thijs kruipt in de huid van Freddie Mercury

De politie had virtuele eieren verstopt op de 75 verschillende Facebook-pagina's van de politie in Gelderland en Overijssel. In die eitjes stonden letters en die maakten samen uiteindelijk de winnende zin: 'Een pluim voor de binnenblijvers'.

'Het was nog best lastig', zegt Roseboom. 'Soms waren mensen wel anderhalf uur bezig met zoeken. We hebben ze nogal beziggehouden dit weekend.'

Er hebben honderden mensen meegedaan, die daardoor netjes binnen bleven. 'Dat was dus ook de bedoeling', aldus Roseboom. 'Het is een beetje een ludieke actie om aandacht te vragen voor het binnenblijven.'

Voor Roseboom, die naast zijn werk ook zingt in een coverband, was het een leuke afwisseling van het normale politiewerk. 'Mijn gitaar ligt vandaag in de auto op de achterbank. Enorm leuk om te doen.'

