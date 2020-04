LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 13 april

ARNHEM - Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 13 april

21:05 - Nog nooit was het zo rustig op de meubelboulevard

Normaal is het extreem druk op de meubelboulevard, zo met Pasen. Maar dat was dit jaar totaal anders. Al kon je met een afspraak wel terecht bij de meubelwinkels in Zutphen.

20:49 - Dit zijn pas pannenkoekenmeesters

Veilig pannenkoeken bakken op 1,5 meter. Dat kan! Let maar op. Zo doen ze dat bij Brinks pannenkoeken in Zeddam. Wil je nou zo'n pannenkoek hebben? Ook dat kan veilig. 'Wij hebben aan de achterzijde van ons pand een heus loket gecreëerd met plexiglas. Dat is een afhaalpunt waar mensen op gepaste afstand kunnen afhalen.'

 

20:05 - Action gesloten

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft maandagmiddag de Action in Arnhem-Zuid gesloten. De winkel trof geen maatregelen waardoor klanten en personeel 1,5 meter afstand konden houden.

19:53 - Een voetbalveld vol...

De voetbalvereniging Apeldoornse Boys wilden ook heel Nederland een hart onder de riem steken. Ze hebben 94 spandoeken gekregen van bijna 80 verschillende verenigingen, instanties en bedrijven uit Apeldoorn en omgeving die de zwaarst getroffenen van deze coronacrisis een hart onder de riem willen steken. En dat levert mooie beelden op.

 

19:41 - Compliment van Bruls

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, ook voorzitter van het Veiligheidsberaad van Burgemeesters wil Nederland een compliment geven, het was volgens hem niet extreem druk op straat met Pasen. 'Op sommige plekken was het wel wat drukker dit weekend, maar van de 17 miljoen mensen in Nederland blijft het merendeel thuis, of maakt een ommetje in de buurt. Ook in de grensstreken bleef het rustig. Hopelijk houden we dit met elkaar vast!'

18:35 - Live muziek bij woon-zorgcentrum

Vanmiddag lieten we al zien dat bij woon-zorgcentrum de Walstede een optreden gegeven werd. Er zijn ook beelden van. Die kun je hieronder bekijken.

18:25 - Coronaspeldjes

Het zijn zorgelijke tijden voor ondernemers. Dat geldt ook voor De Tinnen Roos uit Millingen aan de Rijn. Dit jaargetijde zorgt normaal gesproken voor een groot deel van de omzet voor de tingieterij, onder meer door de productie van Vierdaagse-speldjes. Maar alles lag stil, totdat ze besloten om speciale coronaspeldjes te maken.

16:56 - Zeer rustig in natuurgebieden

Het is maandag 'rustig tot zeer rustig' geweest in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Volgens een boswachter leek tweede paasdag wel 'een gewone maandag'.

Enkele natuurgebieden in Gelderland, zoals de hoge Bijssel bij Nunspeet en het Heerderstrand waren deze paasdagen ook afgesloten voor het publiek.

16:47 - Muzikale arts zorgt voor afleiding

Een muzikale arts wist vandaag op de isolatie-afdelingen van het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk de patiënten wel aangenaam te vermaken.

 

16:30 - 23 boetes in West-Betuwe

 Tot 9 april zijn er 23 processen-verbaal geschreven door politie West Betuwe.

16:03 - Aantal patiënten op IC daalt

Het aantal coronapatiënten dat nu op de IC ligt daalt met 20. Er zijn nu nog 1338 coronapatiënten op de IC.

15:53 - Bewoners verrast met muziek

De bewoners van woonzorgcentrum Walstede in Tiel zijn maandag verrast met muziek en dans. Het programma werd twee keer opgevoerd, zodat iedereen het kon bekijken.

Foto: Ingrid Zaaijer

15:24 - Even een herinnering voor de regio zuid

 Op verschillende dijken en wegen mag je met Pasen niet rijden. Tussen 8.00 en 20.00. Zo kan iedereen ook op smalle wegen 1,5 meter afstand houden.

15:20 - Heel Nederland in het kaarslicht

Nederland in kaarslicht, als teken van hoop en verbinding. Wilfred Vissers hoopt dat heel Nederland een kaarsje brandt om zich zo te verbinden met alle getroffenen in de coronacrisis. En Vissers sprak daar gister over op Radio Gelderland.

 

14:29 - Zestien nieuwe Gelderse coronapatiënten in het ziekenhuis

Nog eens zestien inwoners van Gelderland zijn met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn tot nu toe 1005 mensen uit onze provincie in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest. Het aantal erkende besmettingen in Gelderland is opgelopen met 214 naar 3229.

13:58 - 86 mensen overleden

In Nederland zijn de afgelopen 24 uur 86 mensen geregistreerd als overleden door corona. Ook zijn er in de afgelopen dag 147 nieuwe ziekenhuisopnames bekend geworden.

In totaal zijn nu 8.729 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis en zijn er 2.823 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

13:57 - Weer even samen met de hoogwerker

Wat een samenzijn! Een afdeling van zorgorganisatie Marga Klompé in Groenlo werd door Pfeifer Rentals benaderd met de aanbieding familie de gelegenheid te geven hun vader, moeder, opa of oma middels een hoogwerker dicht(er) bij elkaar te brengen. En zo elkaar weer even van dichtbij te zien.

Een succes, bleek deze Tweede Paasdag. 35 families werden bij elkaar gebracht. Het personeel en de bewoners laten weten dat zij het een topactie vonden. Kijk hieronder hoe dat eruitzag.

13:04 - Pakketbezorgers naar de rechter om coronadrukte

Pakketbezorgers slepen PostNL voor de rechter wegens de grote werkdruk die is ontstaan door maatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Dat meldt de Belangenvereniging voor Pakket Distributie (BVPD) tegen het ANP.

Het aantal onlinebestellingen is geëxplodeerd na winkelsluitingen en het gebod om zo veel mogelijk thuis te blijven. De pakketbezorgers draaien daardoor zeer drukke dagen. De BVPD eiste daarom eerder van PostNL een hoger tarief, betaling van alle gemaakte uren en een vergoeding voor extra werkzaamheden. PostNL ging maandag op geen enkele van de drie eisen in, aldus de BVPD.

12:11 - Het is rustig op het meubelplein in Zutphen

En dat op tweede paasdag, wat voor velen traditioneel een dag is voor een bezoek aan een meubelboulevard.

Foto: Omroep Gelderland

11:39 - Bekeuringen op tuinfeest in Velp

 

11:23 - Arnhemmer schrijft coronagedicht

Jesse Laport droeg zijn gedicht over de huidige coronatijd voor in het radioprogramma van Rob Kleijs. Dat inspireerde medewerkers van Omroep Gelderland om met deze tekst een filmpje te maken. Bekijk 'm hieronder:

 

10:59 -

Bert Evers vloog met zijn paramotor over een transportbedrijf in Barneveld, toen hij deze foto maakte:

Foto: Bert Evers

10:40 - John Berends verstopt beren

 Commissaris van de Koning in Gelderland John Berends heeft ook een beertje verstopt... ergens in het Provinciehuis in Arnhem.

Commissaris van de Koning in Gelderland John Berends heeft ook een beertje verstopt... ergens in het Provinciehuis in Arnhem. Of, nouja 'verstopt'; kan niet missen eigenlijk.

09:52 - Even geen alcohol op Sint Maarten

Op Sint Maarten is de verkoop van alcohol tijdelijk stilgelegd om te voorkomen dat er meer huiselijk geweld plaatsvindt. Dat heeft minister-president Silveria Jacobs zondagavond (lokale tijd) aangekondigd.

Op het eiland geldt een lockdown vanwege de corona-crisis, dat betekent dat de bevolking de hele dag thuis zit. Volgens haar is er de afgelopen dagen sprake van een flinke toename van meldingen van huiselijk geweld op het eiland en daarbij is vaak alcohol in het spel.

Ook in Nederland wordt gelet op huiselijk geweld.

 

09:26 - Weer boetes voor groepjes jongeren

De politie Bommelerwaard heeft zondagavond zeventien jongeren bekeurd voor het overtreden van de noodverordening. Ze hadden tegen de regels in afgesproken op een voetbalveld in Kerkdriel en een carpoolplaats in Zaltbommel.

Foto: Pixabay

09:24 - Een kusje door het windscherm

Deze mooie foto ontvingen we van Baukje Gal uit Arnhem. 'Kleindochter gaat op eerste paasdag toch even met de fiets langs oma. Waar de 1,5 meter even wordt overschreven om een veilig kusje te geven via het windscherm', schrijft ze erbij.

Hoe is het met jou? Hoe zit je erbij? We zijn benieuwd naar je situatie. Stuur ons je foto's en video's via WhatsApp, of stuur ons een mailtje: omroep@gld.nl. Heb je een vraag over corona, stuur die dan naar corona@gld.nl.

09:09 - Het belangrijkste nieuws:

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls deelt heel Nederland een compliment uit voor het gedrag tijdens deze paasdagen.

In Gelderland zijn 3.229 personen besmet en 1005 mensen in het ziekenhuis opgenomen (geweest) met het coronavirus.

Burgemeester Marcouch heeft maandagmiddag de Action in Arnhem-Zuid gesloten. De winkel trof geen maatregelen om bezoekers en personeel veilig te laten zijn in de winkel.

Op deze pagina is te zien hoe het virus zich in onze provincie verspreidt.

09:09 - Tientallen vaccins tegen coronavirus in de maak

Er wordt wereldwijd gewerkt aan zeventig vaccins tegen het nieuwe coronavirus. In drie gevallen wordt ook al klinisch onderzoek gedaan met proefpersonen, blijkt uit een document van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Farmaceuten werken in een 'ongekend hoog tempo' aan de ontwikkeling van vaccins tegen het virus. Het duurt normaliter jaren voordat zo'n middel op de markt kan worden gebracht. Om tijd te winnen worden bijvoorbeeld de gebruikelijke dierproeven overgeslagen.

08:30 - Miljoenen mensen kijken naar Bocelli in lege kathedraal

De Italiaanse tenor Andrea Bocelli heeft een miljoenenpubliek bereikt met een optreden in een lege kathedraal in Milaan. Het paasoptreden is ruim 23 miljoen keer bekeken via YouTube.

Bocelli zong begeleid door een organist meerdere nummers in de imposante Duomo di Milano. Hij sloot zijn optreden af door buiten het gebouw Amazing Grace ten gehore te brengen terwijl beelden werden getoond van vrijwel uitgestorven straten in wereldsteden als Parijs en New York.

Kijk het optreden terug:

 

08:19 - 'Blijf thuis'

Ook vandaag klinkt er vanuit meerdere gemeenten weer de oproep om thuis te blijven.



gemeente Doetinchem@gemeenteDchem

Een traditioneel dagje meubelboulevard zit er vandaag niet in. Maar digitaal woonwinkelen kan ook prima! #Alleensamen krijgen we #corona onder controle! #blijfthuis #houdvol #houdafstand #flattenthecurve #coronavirus #coronanl #covid19

8:34 AM - Apr 13, 2020

en:

 Gem. Neder-Betuwe

Handhaving met HOGE BOETES op 12 april, Eerste Paasdag op de Waalbandijk, hier in Ochten. Zondag 12 april 08:00 uur tot maandag 13 april 20:00 uur wegafsluitingen voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Meer op onze website. #corona #covi̇d19 #Waalbandijk #pasen #corona 08:11 - 13 apr. 2020

07:21 - 'Ga niet naar de meubelboulevard'

Tweede paasdag is voor velen traditioneel een dag voor een bezoek aan een meubelboulevard. Maandag belooft een stuk frisser te worden dan zondag, met een stevige noordenwind. Prima omstandigheden voor een rondje bouwmarkt of woonboulevard, maar het advies is en blijft: niet doen, blijf thuis, zoek de drukte niet op.

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters, drong er vorige week op aan de 'traditionele paasuitjes' achterwege te laten. Geen meubelboulevards, geen tuincentrum, geen tochtjes.

Woonboulevards en grote bouwmarkten zetten beveiligers in om erop toe te zien dat mensen zich aan de coronaregels houden, zoals het afstand houden. Ook nemen ze maatregelen als een maximaal aantal klanten in de winkel en aangepaste openingstijden. Bij te hoge bezoekersaantallen kunnen winkels de deuren tijdelijk sluiten.