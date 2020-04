Martien Meiland in Hengelo: 'Meer is er niet? We hebben pas twee straten gezien!'

De komst van de sterren van Chateau Meiland naar Gelderland was al een tijdje bekend, maar maandagavond was het ook prominent te zien in de uitzending van het televisieprogramma op SBS6.

De Meilandjes viel het op dat het zo rustig was in Hengelo. De opnames vonden overigens plaats voordat de coronamaatregelen van kracht waren. 'Ik zie geen winkels. Helemaal geen mensen op straat', oordeelde Martien. Om even later snel zijn mening een heel klein beetje bij te stellen: 'Alles wat je nodig hebt, heb je hier. We moeten het verder nog een beetje verkennen, hebben pas twee straten gezien. O, is dat alles? Meer is er niet?'

Wat goéééd!

De familie heeft het perceel in Hengelo om meerdere redenen gekocht. Martien: 'Het ziet er zo goed uit. Het heeft een oprijlaan en een hek. Het ligt mooi van de weg. Voor pottenkijkers is het ook goed afgeschermd. En er hoeft aan de woningen bijna niets te gebeuren. Wat goéééd! We gaan champagne drinken.'

Hoe de woningen er uit zien, werd niet getoond in het programma. De camera mocht niet mee naar binnen. Dat de Meilandjes in Hengelo waren, werd overigens al snel ontdekt door de inwoners van Hengelo. Vooral vader Martien maakte tijd om op te foto te gaan met fans. 'Dat is toch enig? De mensen vinden dat hartstikke leuk.'

Zie ook: Wat goéééd! Sterren van Chateau Meiland gespot in Hengelo

Om de Meilandjes alvast een beetje te laten wennen aan hun nieuwe woonomgeving, maakte Omroep Gelderland eerder al deze introductievideo.