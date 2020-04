CORONACOLUMN | Leen Looijen geeft zijn zoon (12) thuis les

Vijf prominenten uit de Gelderse sportwereld verzorgen vanaf vandaag een column voor Omroep Gelderland. Ze doen dat in het licht van de veranderde samenleving waarin we nu leven. NEC-icoon Leen Looijen trapt af.

'Zoals bij iedereen slaat in coronatijd de verveling wel eens toe. Ik kijk half hangend naar wat oude beelden van NEC en kom uit bij de wedstrijd MVV - NEC van 17 januari 2020.

Vlemming scoort via de onderkant van de lat. Iedereen met gevoel voor het spel ziet dat, behalve scheidsrechter Van de Graaf. Iedere kenner ziet ook aan de reactie van zowel de NEC-spelers als die van MVV dat er gescoord is. Opgemerkt dient te worden dat de linesman ook geen voetbalgevoel heeft en niets doet. Hij laat Van de Graaf in feite in de steek. U kent ze wel, de types die geen ellende willen en altijd braaf de referee volgen.'

Ontslag

'De televisiebeelden registreren deze beslissende fout genadeloos. Als een speler zo’n fout maakt, kom je misschien wel op de bank terecht. Maak je als trainer een dergelijke ketser zijn er clubs die je ontslaan. Ik kijk dan altijd naar de komende scheidsrechters aanstellingen. En jawel hoor, meneer Van de Graaf werd aangesteld voor de degradatie kraker RKC - VVV. Echt waar!'

'Het is inmiddels 18.15 uur geworden en mijn vrouw komt terug van haar werk uit het ziekenhuis. Hoewel ze niet direct met coronapatiënten te maken heeft, zit ze toch akelig dicht bij het vuur en krijgt ze veel mee over het virus. Ik hoor de nare verhalen aan en krijg ook direct weer die vreselijke beelden uit Italië op mijn netvlies.

Prompt is die nare Van de Graaf uit mijn hoofd verdwenen en besef ik dat voetbal slechts een leuke bijzaak is in het leven. Want wat stelt twee punten minder nu eigenlijk voor?'

Geen horloge

'Het coronavirus is voor veel mensen die er mee te maken hebben natuurlijk verschrikkelijk. Toch heb ik af en toe ook een dualistisch gevoel. Je hoeft minder. Ons levenstempo is rustiger en trager geworden. Ik draag bijvoorbeeld zelfs geen horloge meer.'

Foto: Omroep Gelderland

Leven als vakantie

'Wat ook veel verandering in mijn leven brengt, is dat onze 12-jarige zoon niet meer naar school gaat. De eerste dagen leefde hij net alsof hij al vakantie had. Dat hebben we snel veranderd. Nu zit hij om 9.00 uur gewassen en wel aan zijn bureau en begint aan zijn huiswerk. Het is nu school aan huis en structuur. In het begin van de middag gaan we samen sporten. De voetbal- en tennisclub zijn immers gesloten.'

Eigen foto.

'We trappen samen een balletje op Hamersveld en dat mondt dan uit in een individuele training. Hij krijgt ook fietsles; je voorvoeten op de trappers, niet je hakken. Op tijd schakelen als de heuvel in zicht komt, want zo hou je snelheid.'

Van krip naar krip

'Deze week zijn we aan de Waal strandjes wezen struinen. De natuur biedt dan voldoende uitdagingen. Hoe vaak kun je die zware rivierkei boven je hoofd tillen? Of kunnen we binnen een minuut van krip naar krip rennen? Als er geen computer of telefoon in de buurt is, kom je tot verrassende gesprekken met je zoon en leer je je kind echt beter kennen.

Aan dit coronatijdperk komt ook weer een eind. Het is inmiddels 17 januari 2021 en NEC speelt voor de beker tegen De Graafschap. Proper komt het zestienmetergebied van De Graafschap binnen, krijgt een geweldige schop (rood!). Penalty! Hij blijft geblesseerd liggen. Iedereen wacht op de strafschop. Een ander type Van de Graafje loopt op Proper af, geeft hem geel voor een schwalbe en De Graafschap krijgt een vrije trap.'

Foto: Omroep Gelderland

Blinde geleide hond

'Wat denkt u? Hebben we van het coronavirus geleerd en zeggen we: Iedereen maakt fouten en de scheidsrechter heeft best wel goed gefloten? Of roepen we met z’n allen: Wat een eikel, hij moet de volgende keer zijn blinde geleide hond mee nemen, wat een geweldige l... .

Ik vrees helaas voor de tweede optie, maar hoop op de eerste. We wachten het af. Zorg goed voor elkaar en wees tolerant.'

Paspoort

Leen Looijen werd geboren op 9 juli 1947 in Wageningen. Als trainer is hij actief bij NEC, NAC Breda, RKC Waalwijk, het Zwitserse Sankt Gallen, FC Emmen, Willem II, FC Groningen en Vitesse.

Tijdens drie periodes is Looijen hoofdtrainer in Nijmegen. Van 1994 tot juli 2007 vervult hij bij NEC de functie van technisch directeur. Daarna bekleedt hij in De Goffert de functie van hoofd scouting en wordt hij ook bondscoach van het Nederlands Antilliaans voetbalelftal.

In januari 2009 kiest Looijen voor de functie van technisch directeur van De Graafschap. In mei 2012 verschijnt zijn boek 'Van verliezen leer je winnen.'

Looijen is vanaf augustus 2013 voor drie maanden bondscoach van de nationale voetbalploeg van het tropische eiland Tuvalu. Ook traint hij de amateurs van VV Jonkerboys in Nijmegen. In oktober 2017 wordt hij lid van de Raad van Commissarissen bij NEC waar hij technische zaken onder zijn hoede neemt.