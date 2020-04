Geen familie op bezoek bij ouderen tijdens Pasen, wel live-muziek

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

‘We wilden iets doen voor onze bewoners die met Pasen binnen zitten’, vertelt zorgmanager Sabine Ertman. ‘Normaal is er een paasontbijt in de grote zaal en is er een kerkdienst. Die dienst is nu via YouTube en het ontbijt krijgen de bewoners op hun kamer.’

In samenwerking met cultuurgebouw Zinder speelt duo Sincere Strings op het binnenplein van het woon-zorgcentrum. Ook is er een dansvoorstelling. Ondanks de koude wind zijn er veel bewoners op de balkons of achter de ramen. Wie buiten zit, kruipt warm onder een dekentje.

'Muziek is fijne afleiding'

Een man en een vrouw zitten op hun balkon. ‘Het is normaal zo stil. Je moet op je eigen appartementje blijven. Deze muziek is wel een fijne afleiding.’

‘Gelukkig zijn wij samen’, vertelt haar man. ‘Samen kun je veel aan.’ Maar de familie missen de twee wel. ‘Dat zijn de moeilijke momenten. Het is per telefoon of beeldbellen. Maar dat is toch anders. Maar we moeten er door. En dat doen we ook.’