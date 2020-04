Milieuactivist richt pijlen nu op biocentrale in Arnhem

De biomassacentrale op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem moet sluiten. Dat laat de Nijmeegse scheikundige en milieuactivist Johan Vollenbroek in een brief aan de provincie weten. De centrale stoot volgens hem te veel stoffen uit, waar geen vergunning voor is.

Vollenbroek stuurt zijn brief mede namens verschillende actiegroepen, die zich al langere tijd via protesten en juridische wegen verzetten tegen de biomassacentrale. Eerder voerde Vollenbroek met zijn actiegroep Mobilisation For The Environment een succesvolle rechtszaak tegen het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Door de uitspraak van de Raad van State destijds raakte Nederland in de 'stikstofcrisis'.

Zie ook: 'We zijn gewoon het smerigste jongetje van de klas', meent stikstofactivist

'Vergunning nooit aangevraagd of vergeven'

Nu richt Vollenbroek zijn pijlen dus op de Arnhemse biocentrale. Onder meer omdat het hout dat daar wordt verbrand te veel zwavel, chloor, ammoniak en fluor zou uitstoten. Daar is nooit een vergunning voor aangevraagd en dus ook niet vergeven, stelt hij. 'Het maakt daarbij niet uit of dit bewust of onbewust is gebeurd.'

Daarom eist hij onmiddellijke sluiting van de centrale. 'Deze mag pas weer in werking als met zekerheid is aangetoond dat de inrichting geen negatieve effecten heeft op Natura 2000-gebieden', schrijft Vollenbroek aan het provinciebestuur.

Crowdfunding voor rechtszaken

De actiegroepen houden rekening met vervolgprocedures en rechtszaken. 'We gaan hiermee een nieuwe fase in om met rechtszaken tegen de provincie de biomassacentrale op de Kleefse Waard te sluiten', laat Jeroen Spaander van Nieuw Arnhems Peil weten.

Joost Blasweiler van de Arnhemse Bomenbond vertelt dat er een crowdfunding is gestart om deze te kunnen betalen. 'Een flink aantal Arnhemmers hebben hun bijdrage al toegezegd.'

Zie ook: